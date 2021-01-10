منافس سابق لـ«بيج رامي».. قطر تعتقل لاعب كمال أجسام بحريني

اعتقلت السلطات القطرية، أمس السبت، البطل البحريني في رياضة كمال الأجسام، سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الحداد نافس البطل المصري رامي السبيعي الملقب بـ«بيج رامي» في ديسمبر 2013 في بطولة «مستر أولمبيا العالمية» والتي أقيمت للمرة الأولى في البحرين، وفق لما ذكرته صحيفة «الوسط» البحرينية.

وقالت صحيفة «الأيام» البحرينية، إن الواقعة جاءت ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها الدوحة ضد البحارة البحرينيين، واختراقا واضحا لـ«اتفاق العلا».

من جانبه، استنكر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عضو مجلس النواب البحريني، أحمد العامر استمرار نهج قطر تجاه الصيادين البحرينيين، كما استنكر إلقاء القبض على الحداد ومجموعة من أصدقاء خلال رحلة صيد بحرية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الوطن» البحرينية.

وأشار العامر، إلى أن ذلك لا يعكس حسن النوايا لمعالجة ملف الصيادين.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وقعوا الثلاثاء الماضي، اتفاقا في السعودية، مع قطر بوساطة كويتية، وشمل الاتفاق الذي أطلق عليه «اتفاق العلا» لإنهاء المقاطعة بين السعودية وقطر، وفتح الرياض لمجالها الجوي أمام طيران الدوحة.

أهم المعلومات عن سامي الحداد

- ولد في 24 يونيو 1973 في المحرّق أقصى شمال مملكة البحرين.

- يبلغ من العمر 49 عاما.

- فاز الحداد بالميدالية الفضية في مسابقة كمال الأجسام في دورة الألعاب الآسيوية في بوسان الكورية الجنوبية في 2002.

-حاصل على العديد من البطولات والألقاب بينها المركز السادس في «مستر أولمبيا» مرتين عام 2013 و2019.

- حصد الحداد على لميدالية الفضية في بطولة «لوس أنجلوس» للمحترفين في بناء الأجسام في 2015، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا».