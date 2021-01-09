«الصحة العالمية»: تسجيل 15 ألف حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة لأول مرة

سجلت منظمة «الصحة العالمية»، اليوم، أكثر من 15 ألف وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «الصحة العالمية»، على موقعها الإلكتروني، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا ارتفعت حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15454 حالة وفاة، «من بينها 4176 وفاة في الولايات المتحدة» مقابل 14307 وفيات، أمس الجمعة.

وأشارت المنظمة، إلى تسجيل 799712 إصابة جديدة بكورونا المستجد، «أكثر من ثلثها - 277195 في الولايات المتحدة وحدها»، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس 87 مليونا و589206 إصابات مؤكدة منها 1906606وفيات.

وسجلت الولايات المتحدة، أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا، وأشارت آخر الإحصاءات، إلى تسجيل 294 ألف إصابة على الأقل بالفيروس، في أعلى زيادة يومية منذ بداية كورونا في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ووصل عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى نحو 22368000 منذ بدء انتشار الفيروس، فيما لم يتجاوز عدد الذين أخذوا لقاح كورونا 6 ملايين، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وفي كوبا، أعلنت «هافانا» أنها وقعت اتفاقا مع «طهران» لنقل التكنولوجيا المتعلقة بلقاحاتها المحتملة الأكثر تقدما ضد كورونا وإجراء المرحلة الأخيرة من تجاربها السريرية في إيران.

وكانت إيران، بدأت في وقت سابق، تجارب إكلينيكية على البشر لأول لقاح محلي مضاد للفيروس في أواخر ديسمبر الماضي، بينما لدى كوبا 4 لقاحات محتملة في طور التجارب.

وفي سياق متصل، أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس عن عزمه تلقي لقاح كورونا الأسبوع المقبل، داعيا الجميع لتلقي اللقاح من أجل الوقاية من الوباء.

وأوضح البابا فرنسيس، في تصريح لقناة «كانلي 5» CANALE 5 الايطالية، أن الأسبوع المقبل ستبدا حملة التطعيم ضد الفيروس في الفاتيكان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وفي ألمانيا، قالت مستشارة البلاد أنجيلا ميركل، في رسالة فيديو نُشرت على الموقع الإلكتروني لحكومة بلادها، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور كورونا.

وأضافت ميركل، أن هذه هي ثاني موجة خطيرة من الفيروس تشهدها ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية، موضحة، أن أسابيع الشتاء القادمة، ستكون على الأرجح، أشد مراحل كورونا.

وأوضحت المستشارة الألمانية، أن هدف الحكومة واضح، وهو خفض بشكل كبير عدد الحالات الجديدة للفيروس، إلى مستوى 50 حالة جديدة لكل 100 ألف من السكان في أسبوع ، أو حتى أقل من هذه النسبة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 19978 إصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 2257866.

وأشارت الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، إلى تسجيل 483 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 78394.

وأضافت وزارة الصحة الإيطالية، أنه تم تسجيل 17040 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد 1606630 شخصا.

عربيا، سجلت الجزائر، 256 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 101913 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2803 حالات وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»

وأضافت الصحة الجزائرية، انه تم تسجيل 209 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس 69011 حالةً.

وفي المغرب، سجلت السلطات المغربية، اليوم، 1416 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 451637.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى تسجيل 24 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 7709.

وأضافت الصحة المغربية، ان العدد الإجمالي لحالات الشفاء، ارتفع إلى423541.

وفي السعودية، نفت مصادر، صحة ما تم تداوله حول السماح بأداء الطواف بالمسجد الحرام لغير المعتمرين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت خبرا يفيد بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم.

وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة «عكاظ» المحلية، أن قرار السماح قديم مع بداية كورونا.