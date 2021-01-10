صفحات التواصل تنعي وكيل «الصحة» بالقليوبية: رحم الله شهداءنا الأطباء

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية، لدفتر عزاء لنعي الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية، بعد إعلان وفاته متأثرًا بوفاته بفيروس كورونا.

وشهدت الأيام الأخيرة تدهور الحالة الصحية للفقيد داخل العناية المركزة بمستشفى العجوزة، لإصابته بتليف في الرئة من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

ونعت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية، مساء أمس السبت، الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الذي توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد صراع مع المرض، نُقل على أثره إلى مستشفى العزل بقها، ثم إلى عزل مستشفى العجوزة بالجيزة.

وذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «بمزيد من الحزن والأسى، ننعي فقيدنا الغالي الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والذي وافته المنية منذ قليل بمستشفي العجوزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

كما نعى النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الفقيد قائلًا «أنعي بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الذى وفاته المنية، بعد معاناة مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا.. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل مرضه شفاعة له.. رحم الله شهدائنا من الأطباء والمواطنين، وحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها».

وضمت قائمة المعزين الدكتور نصيف العفيفي عضو مجلس الشيوخ، ووكيل وزارة لصحة بالمنوفية السابق، والدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة، والدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفى بنها الجامعي للشؤون العلاجية، وأحمد عبد المنعم مدير مكتب الفقيد، ومجلس نقابة الصيادلة، وعدد كبير من الأطباء، وقيادات وزارة ومديرية الصحة بالقليوبية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزي والذي أصيب يالفيروس قبيل إصابة الراحل وأعلن تعافيه منذ عدة أيام.

وسجلت محافظة القليوبية، أمس السبت، «صفر إصابات» بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة ، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة عند 11652 حالة.