زراعة 1000 شجرة وفحص مياة النيل وعوادم السيارات في حملة لـ«البيئة»

شنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، حملة تفتيشية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على عدد من المصانع العاملة في مجالات كلاً من البلاستيك وإنتاج المواد الغذائية، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف منها، كما تمّ رصد مستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من المصانع والشركات الواقعة بنطاق المحافظة.

فحص عادم 43 سيارة تبين مطابقة 39 سيارة منها

ونظم نفذ فرع البحيرة حملة مرورية لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تمّ خلالها فحص عادم 43 سيارة تبين مطابقة 39 سيارة ومخالفة 4 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

9 عينات لفحص مياه النيل

ورصد فرع القاهرة الكبرى أيضاً نوعي لمياه نهر النيل بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تمّ سحب 9 عينات مختلفة من نهر النيل من نقاط متعددة، وجار تحليلها ومعرفة النتائج، كما نفذ الفرع حملة تفتيشية على عدد من المسابك الواقعة في نطاق القاهرة الكبرى، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها.

زراعة 1000 شجرة

وتفعيلاً للحملة الوطنية لرفع الوعي البيئي «اتحضر للأخضر»، والتي تستهدف نشر الوعي البيئي، وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة، نفذت وزارة البيئة من خلال فرعيها بالقاهرة الكبرى والبحيرة عدد من حملات التوعية والتشجير بنطاق كلا الفرعين وعدد من فروعهما.

كما أهدى فرع القاهرة الكبرى مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة أكثر من 1000 شجرة لزراعتها بعدد من المقالب العشوائية التي تمّ رفع القمامة منها، وذلك لتشجيع المواطنين على زراعة الاشجار كوسيلة لتجميل المناطق وتنقية الهواء من الملوثات.