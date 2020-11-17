حملة بيئية بدمياط لفحص انبعاثات عوادم السيارات والمرور على المنشآت

نفذت مديرية البيئة في دمياط حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد الدالي مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وبالتعاون مع لجنة العوادم بجهاز شئون البيئة بالمنصورة وشرطة المسطحات المائية وشرطة البيئة استهدفت فحص الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات بمدينة كفر البطيخ، إذ تم فحص 126 سيارة، منها 26 سيارة تعمل بالبنزين ثبت تطابقهم للمواصفات المقررة، وأيضاً 100 سيارة تعمل بالسولار، ثبت وجود 24 منهم مخالفة لهذه الاشتراطات.

وتم التنبيه على أصحاب تلك السيارات بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من ضبط المحركات لتلافى وجود هذه الانبعاثات كما قامت الحملة أيضاً بالمرور على المنشآت الصناعية الواقعة بنطاق مدينة كفر البطيخ للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وكذلك التأكد من اتباع الإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن مع المخلفات الصناعية يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الخاصة البيئية والحد من تلوث الهواء.