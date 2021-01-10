معلومات عن القمر الصناعي «طيبة 1»: التوسع في الشبكات تجاه الظهير الصحراوي

قال الدكتور مصطفى عبدالله رئيس قسم الطيران والفضاء بجامعة زويل، إنَّ القمر الصناعي «طيبة 1» هو أول قمر صناعي للاتصالات يتمّ إطلاقه في مصر، مشيرًا إلى «أننا لدينا خبرة في نهاية التسعينات بإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية النايل سات والتي كانت مخصصة للبث التليفزيوني والإذاعي، لكن مجموعة الأقمار الصناعية طيبة مخطط لها بأن يتمّ التوسع فيها ويكون أكثر من قمر، والهدف منها أنها تعمل للاتصالات والتي تشمل الاتصالات التليفونية، خدمات الإنترنت، وخدمات التليفونات، عبر الأقمار الصناعية».

تغطية كل المناطق بشبكات الاتصالات والانترنت

وأضاف رئيس قسم الطيران والفضاء بجامعة زويل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «Ten»، أنَّ الدولة المصرية تعمل حاليا نتيجة النمو السكاني والاقتصادي المضطرب في التوسع في اتجاه الظهير الصحراوي للمحافظات المختلفة لأن مدّ شبكات أرضية لجميع الخدمات في هذه المناطق يكون مُكلف جدًا، لكن التغطية عن طريق الأقمار الصناعية ستضمن بأن كل المناطق الجديدة ستكون تحت التغطية من ناحية الاتصالات والإنترنت، وهذه هي الميزة الأولى.

الاعتماد على قمر مصري أفضل من الاعتماد على خدمات مُقدمة من أطراف أخري

وتابع رئيس قسم الطيران والفضاء بجامعة زويل، أنَّ الميزة الثانية تتمثل في مهام التأمين الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية التي تتضمن العمل في مناطق صحراوية فالاعتماد على قمر مصري سيكون أفضل بكثير من الاعتماد على خدمات مُقدمة من أطراف أخرى: «مش معقول بيانات المواطنين بتوعنا تكون بتتداول عن طريق شبكات ليست تحت السيطرة المصرية، وكل هذه الأشياء أهداف مهمة يحققها القمر الصناعي».

تحسين جودة المعيشة في المدن الذكية

وأشار إلى أنَّ المدن الذكية العنصر الأساسي فيها هو اعتماد تلك المدن على الذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر محاولة لتجميع المعلومات الضخمة عن كل شيء يحدث في المجال العام لهذه المدن، ومن ثم يتمّ تحليلها عن طريق أجهزة الكمبيوتر لتعطي توصيات لتحسن حركة المرور وكل ما هو متعلق بجودة المعيشة في هذه المدن.