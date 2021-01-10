إنشاء متحف للآثار بسيوة وتدريب العاملين بقطاع السياحة

عقد العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، اجتماعاً بأحد الفنادق السياحية، بحضور جميع الجهات المعنية بالقطاع السياحي، لبحث أوجه التعاون والجهود المشتركة ومناقشة العديد من الأفكار والأطروحات التي تخدم القطاع السياحي بالواحة، لتنشيط الحركة السياحية بها فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة للنهوض بجميع المجالات السياحية والتنموية.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاهتمام بالقطاع السياحي بسيوة ودعمه في ظل ما تحظى به الواحة من شهرة عالمية وطبيعة بيئية متميزة وضعتها بقوة على خريطة السياحة العالمية، وجذبت إليها العديد من السياح والزوار من مختلف بلدان العالم.

وقال المحافظ إن سيوة تشهد حركة سياحية كبيرة خلال الفترة الحالية فى الموسم السياحى الجاري، خاصة بعد افتتاح قلعة شالي الأثرية، ومسجد شالي أغورمى فى شهر نوفمبر الماضي في احتفالية عالمية لفتت أنظار العالم إليها.

وأضاف أنه جاري التنسيق حاليًا مع وزارة السياحة والآثار لإنشاء متحف للآثار فى سيوة، والعمل على تدريب وتأهيل جميع العاملين فى القطاع السياحي للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للزوار، خاصة أن سيوة تتمتع بأنماط سياحية فريدة ومتعددة بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات وتضافر جميع الجهود لتنشيط الحركة السياحية بها.

ولفت أن سيوة بها سياحة السفاري والتي تجذب السياح الأجانب من مختلف دول العالم، لزيارة بحر الرمال ومنطة بئر واحد وتناول الغذاء والعشاء فى الصحراء، وشرب الشاى الزردة على الحطب، مع الاستمتاع بالأجواء الجميلة والطقس الممتاز في الواحة، بالإضافة إلى السياحة العلاجية والدفن فى الرمال والاستمتاع بالعيون الكبريتية، وبحيرات الملح الطبيعية، بجانب سياحة المؤتمرات والمهرجانات، والسياحة الأثرية والسياحة البيئية خاصة وأن سيوة تتميز عن غيرها بالحفاظ على الطابع البيئى القديم بها، وهى البناء بالكرشيف على الطراز المعمارى السيوى القديم.