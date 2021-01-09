تعرف على أشهر المزارات في «سيوة» الجاذبة للسياح الأجانب

فى الوقت الذى تنخفض فيه معدلات السياحة فى مدينة مرسى مطروح فى موسم الشتاء، تشهد واحة سيوة إقبالا كبيرا من السياح من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى السياحة الداخلية من العديد من محافظات مصر.

وتعد واحة سيوة أحد أهم المدن السياحية الجاذبة للسياحة الأجنبية فى مصر، فى ظل احتلالها مكانة متميزة فى السياحة البيئية، وسياحة السفارى.

وتنشر «الوطن» أشهر المزارات السياحية فى واحة سيوة، والتى يتردد عليها السياح ويحرصون على زيارتها.

- جبل الموتى.

- عين كليوباترا «عين جوبا» والتى يزورها السياح ويستحمون بها وسط الحدائق وأشجار النخيل والزيتون والفاكهة فى الواحة.

- معبد آمون.

- قاعة تتويج الإسكندر الأكبر.

- جبل الدكرور.

- قلعة شالى «سيوة القديمة» والتى تعد من اشهر الأماكن الأثرية القديمة والتى كان يعيش فيها السيويين منذ سنوات طويلة ويعلقون أبوابها منعا من غيرة العدو، وتم إعادة ترميمها مرة أخرى خلال السنوات الأخيرة وتضم مسجدين وآبار وبيوت قديمة ومحلات تجارية.

- بحر الرمال الأعظم من خلال رحلات السفارى بسيارات الدفع الرباعى.

- منطقة بئر واحد.

- البحيرة الباردة.

- بحيرة فطناس، والتى تعد أجمل البحيرات فى سيوة، ويتابع من خلالها السياح مشهد غروب الشمس ويقومون بتصويره والاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية هناك.

- بحيرات الملح وسط مناجم الملح، والتى يستجم بها السياح للتخلص من الطاقة السلبية والأمراض الجلدية بجسم الانسان.

وباتت واحة سيوة من المقاصد السياحية الهامة فى مصر والتى يأتى اليها الوفود السياحية من دول أمريكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا، وبريطانيا، وإندونيسيا والفلبين، وإيطاليا وأستراليا، وهولندا، بالإضافة إلى العديد من دول الخليج ودول المغرب العربى، وغيرها من مختلف دول العالم. ويعشق الأجانب سيوة للإستمتاع بالحياة السيوية القديمة والنوم فى الفنادق المبنية بالكرشيف «الملح والطين» وجريد النخل، ومتابعة النجوم ليلاً فى الصحراء، وتناول الطعام الاورجانك الطبيعى من الخضروات الطازجة الخالية من المواد الكيماوية، والجلوس وسط الرمال والاستحمام فى العيون الكبريتية الساخنة وزيارة المناطق الأثرية والتعامل مع أهل سيوة البسطاء.