تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدة حسن الرداد: دخلت في غيبوبة

رحلت عن عالمنا والدة الفنان حسن الرداد، فادية عبدالحميد، مساء أمس السبت، بعد صراع مع المرض، ومن المُقرر أن تُشيع الجنازة من مسجد عمرو بن العاص، في دمياط، على أن يوارى الجثمان الثرى، في مقابر العائلة عقب صلاة عصر اليوم الأحد.

وعلمت «الوطن» أن والدة حسن الرداد، كانت تُعاني من أزمات صحية خلال العامين الماضيين، ما بين آثار الذبحة الصدرية، فضلًا عن إصابتها بالتهاب الكبدي، وتدهور وظائف الكبد في الأيام الأخيرة، إلى أن دخلت في غيبوبة كبدية، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، داخل أحد مستشفيات القاهرة، أمس السبت.

وكان حسن الرداد، قد نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن شاء الله صلاة الجنازة علي والدتي السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص في دمياط يوم الأحد الموافق 10 يناير عام 2021».

وكانت آخر أعمال حسن الرداد فيلم «توأم روحي» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، والذي تخطت إيراداته حاجز الـ 13 مليون و965 ألف و151 جنيه بعد 20 أسبوع من طرحه بالسينمات، وذلك وفقاً لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي وكوكبة من النجوم، من إخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.