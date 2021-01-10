حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الاثنين 11-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وأضاف الخبراء في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأوضح خبراء الأرصاد أنّه من المتوقع استمرار انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على حلايب وشلاتين.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على المتوسط وشمالية شرقية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 15

الإسكندرية 23 13

وادي النطرون 23 12

طنطا 24 15

شبين الكوم 24 15

دمنهور 23 14

بلطيم 23 14

مطروح 22 11

السلوم 22 11

سيوة 24 10

بورسعيد 22 14

دمياط 22 14

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 22 05

نويبع 26 19

طابا 25 16

كاترين 18 07

الطور 26 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 24 12

بني سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 28 11

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

إدفو 30 12

أبوسمبل 29 13

الوادي الجديد 29 13

شلاتين 29 19

أبورماد 28 18

حلايب 26 20

رأس حدرية 26 20