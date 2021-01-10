«الأرصاد»: تقلبات جوية تبدأ الأربعاء وتحذيرات من تخفيف الملابس

ما زالت هيئة الأرصاد الجوية تحذّر من تكون الشبورة المائية بشكل كثيف صباحًا، والتي تصل أحيانًا لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما تسبب في إغلاق العديد من الطرق يوميًا بالتنسيق مع الهيئة والإدارة العامة للمرور بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد لـ«الوطن»، إنّ الشبورة المائية التي تشهدها البلاد صباحًا منذ أكثر من أسبوع بسبب استقرار الأحوال الجوية نتيجة التأثر بمرتفع جوي محمل برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط، تكون محملة بكميات عالية من بخار الماء، ما يؤدي إلى وجود نسب رطوبة عالية في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يتسبب في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتكون مستمرة أحيانًا حتى التاسعة والعاشرة صباحًا.

الشبورة المائية مستمرة حتى يوم الثلاثاء

وأوضحت «شاكر» أنّ الشبورة المائية لا زالت مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، تكون كثيفة وتصل لحد الضباب، لتقل كثافتها بدءًا من يوم الأربعاء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد إنّ يوم الثلاثاء والأربعاء ترتفع درجات الحرارة وتكون أعلى من المعدلات بقيمة من 3 إلى 4 درجات مئوية، لتتراوح بين 25 إلى 26 درجة على القاهرة، لتنخفض الحرارة بنحو 5 درجات وتعود إلى معدلاتها الطبيعية ابتداءً من الخميس لتسجّل 20 درجة مئوية على القاهرة.

ونصحت «شاكر» بعدم الانخداع في هذا الارتفاع بدرجات الحرارة كونه مؤقتًا لا يستدعي تخفيف الملابس الثقيلة، مشيرة إلى أنّنا لا زلنا في فصل الشتاء.

وعن سبب عدم تساقط الأمطار حتى الآن، أوضحت «شاكر» أنّه بسبب الاستقرار في الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد لمدة 3 أسابيع، فاليوم وغدّا يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، لتعود التقلبات الجوية على البلاد مرة أخرى بداية من الأربعاء متمثلة في فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي أيضًا إلى قلة كثافة الشبورة المائية على معظم المناطق.

وقدّمت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بعض النصائح للمواطنين خلال فترة تكوّن الشبورة كالآتي:

نصائح القيادة في الشبورة المائية

- يفضل عدم السفر في الفترة من بعد الفجر وحتى التاسعة أو العاشرة صباحًا تجنبًا للحوادث.

- القيادة بحذر وهدوء على الطرق.

- الاطمئنان على مسّاحات السيارة الخاصة بالشبورة وإضاءة الكشافات الأمامية والخلفية أثناء القيادة.

- فتح نوافذ السيارة من آن لآخر لعدم تكثف بخار الماء على زجاج السيارة الداخلي.

- الحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارات.