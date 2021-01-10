الأرصاد: ننسق مع «المرور» لغلق الطرق بسبب الشبورة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب هي الظاهرة الجوية المؤثرة هذه الفترة، حيث تستمر الشبورة منذ أكثرمن أسبوعين وتصل لحد الضباب من شدة كثافتها، وتنعدم الرؤية الأفقية أحيانا على بعض الطرق وأحيانا تصل لأقل من 100 متر على بعض الطرق.

وشددت على وجود تنسيق تام بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يتم إرسال التحذيرات الجوية بخصوص الشبورة المائية وتتابع الإدارة العامة للمرور بشكل جيد جدا هذه التحذيرات وتغلق الطرق التي يكون بها شبورة مائية كثيفة أو ضباب، لتجنب وقوع الحوادث للمواطنين.

الشبورة تتكون في الفترة من بعد الفجر وحتى العاشرة صباحا

وناشدت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد» المواطنين بعدم السفر على الطرق السريعة، وخصوصا القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية والطرق الصحراوية أيضا، طالما لايوجد ضرورة لذلك، محذرة من الخروج على الطرق السريعة في الفترة من بعد الفجر وحتى العاشرة صباحا، حيث تهبط الشبورة منذ الساعة الواحدة صباحا على الطرق، ولكن تزيد كثافتها في الفترة من بعد الفجر وحتى العاشرة صباحا.

القيادة بهدوء تماما وتشغيل الكشافات الخاصة بالشبورة

ونصحت شاكر المواطنين بالمواطنين من يضطرون للسفر على الطرق القيادة بهدوء تماما، وتشغيل الكشافات الخاصة بالشبورة والتأكد من سلامتها ومساحات المياه، وتكون القيادة هادئة تماما، وترك ومضاعفة المسافات بين السيارات، لعدم الرؤية الجيدة وانخفاض الرؤية الأفقية في أوقات تكون الشبورة.