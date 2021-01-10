وسائل إعلام أمريكية: سلالة جديدة من كورونا أكثر عدوى تنتشر في 8 ولايات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة، اليوم، أنه تم اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد أكثر قدرة على العدوى والانتشار، وقد ظهرت على مصابين بالفيروس في 8 ولايات أمريكية.

وذكرت أن السلالة الجديدة ظهرت بشكل أكثر خطورة في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا، وهي الولايات التي عادة ما تسجل أرقاما قياسية لأعداد المصابين بالفيروس التاجي.

ولفتت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن السلالة الجديد ظهرت في بنسلفانيا وكلورادو وتكساس وجورجيا وكونتيكت ونيويورك.

وكان الدكتور توم فريدين، المدير السابق للمراكز الامريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، حذر من سيناريو مرعب من تداعيات السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا في ديسمبر الماضي، وتم رصدها قبل أيام في الولايات المتحدة.

ورسم الدكتور فريدين صورة مرعبة للوضع المتوقع في الفترة القادمة حين حذر قائلا: «إننا قريبون من السيناريو الأسوأ احتمالا، وفي سلسلة تغريدات على تويتر، لم يستبعد فريدين قريبا اكتظاظ مستشفيات الولايات المتحدة بمرضى كوفيد-19».

وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية أرقاما قياسية تجاوزت الـ 4 آلاف حالة في اليوم الواحد، وسط توقعات أن تتزايد الأعداد في ظل الاختلاطات الناتجة عن الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق، رفضا لنتائج الانتخابات.

ويبرر مسؤولون أمريكيون سبب ارتفاع معدلات الإصابة إلى التوسع في إجراء الفحوصات والاختبارات للأمريكيين في اليوم الواحد ما يؤدي إلى كشف مزيد من الحالات، لتكون أمريكا في المرتبة الأولى عالميا من حيث معدل الوفيات والإصابات.