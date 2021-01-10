يوسف الشريف يشارك بـ15 حلقة من «كوفيد 25» في رمضان

أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء أن مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف سيعرض خلال رمضان 2021 على 15 حلقة فقط.

وقالت «إنجي»، في بيان، إن السبب وراء تخفيض عدد الحلقات يرجع لتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب وجاري التحضير استعداداً لانطلاق التصوير.

وأوشكت المؤلفة على الانتهاء من كتابة الحلقات، وأضافت بأن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

المسلسل من بطولة الفنان يوسف الشريف، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

جدير بالذكر أن أخر مسلسل من تأليف إنجي علاء هو مسلسل «بلا دليل» بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.

يوسف الشريف قدم العام الماضي مسلسل «النهاية»، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، وتم تغيير الاسم إلى يوسف الشريف بالإتفاق مع المخرج شريف صبري عند التحضير لفيلم «7 ورقات كوتشينة».

تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم ميكانيكا دفعة 2002، كانت بدايته في فيلم «7 ورقات كوتشينة» مع روبي، ثم شارك في فيلم «فتح عينيك» في دور ضابط شرطة مع مصطفى شعبان، وفيلم «آخر الدنيا» مع النجمة نيللي كريم، ثم فيلم «هي فوضى» وهو آخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين.

حصل يوسف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه «العالمي» الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا ومثل دور مالك لاعب كرة القدم الذي يحلم بالاحتراف، كما أنه شارك بمسلسل «السندريلا» مع منى زكي بدور علي بدرخان، وقد قام بتقديم برنامج المسابقات «العيلة تكسب»، من أبرز أعماله «المواطن إكس، رقم مجهول، زي الورد، اسم مؤقت، الصياد، لعبة إبليس، القيصر، كفر دلهاب».