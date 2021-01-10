وفاة طالبة إثر تناولها قرص غلة سام بطريق الخطأ في ملوي

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأحد، إثر تناولها قرص غلة سام بطريق الخطأ، داخل منزلها بإحدي قرى مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغ من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير المستشفي العام، بوصول «إ م ع»، 15 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة بإحدى القرى، في حالة إعياء شديد وقيء مستمر وارتفاع في درجة الحرارة، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

واستمع فريق من البحث الجنائي، برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث لجنوب المنيا، لأقوال والد وأسرة الطالبة حيث أكدوا تناولها قرص الغلة السام بطريق الخطأ، أثناء تواجدها بالمنزل.

وأُودعت الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف نيابة مركز ملوي، والتي قررت في تحقيقاتها تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لجنوب المنيا التصريح بدفن الجثة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.

في سياق آخر، تكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لمعرفة ظروف وملابسات انتحار شاب شنق نفسه داخل منزله بإحدي قرى مركز المنيا، الجمعة الماضية، في ظروف غامضة، إذ تم العثور علي جثة لشاب مخنوق داخل منزله بعزبة سليم باشا التابعة لمجلس قروي دمشير، وانتقل المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، وبالمعاينة والفحص، ومناظرة الجثة تبين أنها لشاب يدعي «ح-خ»، 17 عامًا، عاطل.

ونُقلت جثة المنتحر لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، والتي طلبت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة ومناظرتها وتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية أم لا، وحُرر محضر بالواقعة.