انطلاق مبادرة العزل المنزلي في البحر الأحمر بـ35 فريقا طبيا

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئيسية لرعاية مرضى العزل المنزلي من مصابي كورونا بمديرية الصحة بمدن البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للعزل المنزلي بـ35 فريقًا طبيًا، وتقسيمهم لمجموعتين، بحيث تتولى المجموعة الأولى متابعة المريض بمنزله تليفونيًا، والمجموعة الثانية تجري زيارات منزلية للمرضى لقياس درجة الحرارة وعمل المسجات والمتابعة الصحية، لافتًا إلى أنه في حال احتياج المريض للرعاية الصحية الفائقة سيتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات العزل بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز وحدة صحة الأسرة بالأحياء للبدء في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للفئات المحددة من قبل وزارة الصحة وهي أطباء العزل وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحًا أن وزارة الصحة خصصت موقعًا لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح، ومناشدًا أصحاب الأمراض المزمنة بسرعة التسجيل على الموقع.

وأكد «مرعي» توافر الأكسجين بجميع مستشفيات البحر الأحمر، لافتًا إلى تشكيل فرق فنية وطبية للمرور على المستشفيات لمراجعة توافر الأكسجين، ومراجعة أقسام العزل والإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر شفاء الأنباء إيلاريون من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور سلبية مسحته الثانية.