الرعاية الصحية تخصص 7 أرقام هاتفية لدعم مصابي كورونا نفسيا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، توفير خطوط تليفونية لتلقي استفسارات المصابين بفيروس كورونا، وتقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد وخدمات الدعم النفسي للمرضى ولذويهم، بمستشفيي المبرة والحياة بورفؤاد، واللذين خصصتهما الهيئة العامة للرعاية الصحية لعزل مصابي كورونا الواقعين في نطاق محافظة بورسعيد.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، تخصيص أرقام 01147077744، 01119211364 لمتابعة مرضى مستشفى المبرة وتقديم الدعم النفسي والاستشارات الطبية لهم ولذويهم بالمجان، وتخصيص الرقم 01030830465 بمستشفى الحياة بورفؤاد لنفس الغرض، لافتة إلى استمرار عمل هذه الخطوط يوميًا على مدار 24 ساعة.

وتابع بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنّه جرى تخصيص رقم 01273343733 لمتابعة العزل المنزلي للمصابين بكورونا في بورسعيد، إضافة إلى الأرقام الأرضي المخصصة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للمرضى من خلال أرقام 0663257999 و0663257444، وذلك في التخصصات الطبية كافة، إضافة إلى الرقم 01555299221 المتاح للرد على الاستفسارات الطبية من خلال خدمة واتس آب، تسهيلًا على المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشار البيان إلى أنّ المتطوعين للعمل بخط الاستشارات الطبية المجانية ينسقون ويتواصلون بشكل مباشر مع غرفة الطوارئ، لتنسيق نقل الحالات غير المستقرة والحرجة للمستشفيات، فيما تتم متابعة حالات العزل المنزلي تليفونيًا حتى تمام الشفاء، فضلًا عن التنسيق مع مديري الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة سواء من خط الاشتباه أو من خط العزل المنزلي، لتوفير أماكن بمستشفيات العزل وذلك بالتنسيق مع غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان.

وأكد أنّه يتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، واستمرار انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على مدار الساعة، وتشديد الرقابة الداخلية وتكثيف مرور لجان مكافحة العدوى ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير داخل المنشآت الصحية، ومراقبة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وتفعيل خدمات الحجز للكشف بالوحدات والمراكز الصحية بورسعيد عبر الاتصال بالخط الساخن 15344، وتخصيص مكتب لكبار السن داخل كل وحدة للتيسير عليهم في الحصول على الخدمة الصحية باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنّ خطة الهيئة في مجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي يتم تنفيذها حاليًا، تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وقرارات وزيرة الصحة والسكان، بتطوير الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة على مستوى الدولة وتطويع الوسائل التكنولوجية ووسائل الاتصال الحديثة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أنّ الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ مارس من العام الماضي، نجحت في توصيل الأدوية للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام وكبار السن في منازلهم بالمجان، كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، فضلًا عن فرز جميع المرضى قبل دخولهم إلى المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، عن طريق توقيع الكشف الطبي المبدئي عليهم، وقياس درجة حرارتهم، داخل خيام وأماكن الفرز بمداخل المنشآت الصحية، لفرز الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتحويلها إلى أقسام العزل داخل هذه المنشآت من خلال مسار محدد لها، منعًا لانتقال عدوى الفيروس إلى أي شخص آخر غير مشتبه إصابته بالفيروس.

وتابع السبكي، أنّ الهيئة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، تعتمد على الحلول التكنولوجية المبتكرة لتقليل فرص تعرض أي مريض للعدوى بقدر الإمكان، وضمان حصول المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد على الخدمة الطبية المطلوبة، من خلال إنشاء غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد من داخل منازلهم واتخاذ اللازم نحوهم، إضافة إلى توفير خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل مجانًا.

واطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت عدة مبادرات، بينها مبادرة (وقاية) لتوعية المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي بالإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، و(متشيلش هم) لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والعاملين بالقطاع الطبي هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، لتقليل الآثارالنفسية السلبية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى أنّ مبادرة (اطمن) يقوم من خلالها منتفعي المنظومة بالتواصل مع الأطباء الاستشاريين والاخصائين من خلال مكالمة تليفونية أو بالفيديو مجانًا عبر تطبيق «بالطو»، وذلك في التخصصات الطبية التي يحتاجها المنتفعين بشكل متكرر وسريع، وتشمل تخصصات (القلب - الباطنة - الأطفال - الجلدية - النفسية - التغذية - طب النساء - طب الأسرة).