فض تجمعات بـ4 أفراح وإزالة تعديات بالبناء المخالف في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ القرارات الصادرة من الدولة، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والقضاء على أي تجمعات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأحد، تنفيذ تكليفات المحافظ، بالمتابعة الميدانية على المطاعم والمقاهي وعلى كافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بتطبيق مواعيد الغلق المحددة بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالتعاون مع شرطة المرافق، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية.

أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بحي شمال المدينة، حيث اسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا ما بين إشغال طريق ونظافة، وعدم وجود سجل تجاري، ومنتجات مجهولة المصدر كما تم اغلاق أحد المخازن بأحد المقاهي بالحي لوجود شيشة بداخله، كما تم فض 4 أفراح بمجلس قروي البرجاية، منهم اثنين بقرية صفط اللبن واثنين بقرية دماريس.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق آخر، واصلت الوحدات المحلية بالمراكز، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 5 حالات بناء علي أراضي زراعية بقريتى ابشاق، وبنى على بغرب المركز.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 3 حالات بناء مخالف وعلى أراضي زراعية بقرية اسمو العروس بالوحدة المحلية لقرية بنى حرام، جاءت ما بين حالتي علي أرض زراعية بمساحة 3 قيراط، وحالة بناء أرض زراعية بمساحة 60 مترًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.