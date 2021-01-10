رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بكورونا

كتب:

ماريان سعيد
02:57 م | الأحد 10 يناير 2021
عصام شيحة

عصام شيحة

أُصيب المحامي في النقض عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بفيروس كورونا المستجد، مساء أمس السبت.

وبعد إجراء «شيحة» الفحوصات الطبية وطبقًا لتعليمات الأطباء المعالجين، فهو لا يحتاج الذهاب إلى مستشفى، ونصحه الأطباء بالالتزام ببروتوكول العلاج والعزل المنزلي حتى تتحسن حالته الصحية.

وأعربت المنظمة المصرية  لحقوق الإنسان، والعاملين بها، عن أمنياتهم بالشفاء العاجل لرئيس المنظمة وجميع مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

اقرأ المزيد:

عصام شيحة: انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان بمصر خلال الفترة الأخيرة

عصام شيحة رئيسا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلفا لـ حافظ أبوسعدة

عصام شيحة: يجب الرد على البرلمان الأوروبي باللغة التي يفهمها العالم

عصام شيحة: بعض النزلاء حصلوا على مؤهلات عليا داخل السجون