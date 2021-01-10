إصابة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بكورونا

أُصيب المحامي في النقض عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بفيروس كورونا المستجد، مساء أمس السبت.

وبعد إجراء «شيحة» الفحوصات الطبية وطبقًا لتعليمات الأطباء المعالجين، فهو لا يحتاج الذهاب إلى مستشفى، ونصحه الأطباء بالالتزام ببروتوكول العلاج والعزل المنزلي حتى تتحسن حالته الصحية.

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والعاملين بها، عن أمنياتهم بالشفاء العاجل لرئيس المنظمة وجميع مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).