ضبط طن لحوم فاسدة خلال شهر في المنيا

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة شنت 20 حملة تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، خلال شهر ديسمبر وحتى نهاية الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، بالتنسيق مع مباحث التموين وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه خلال الحملات التفتيشية التى نظمتها مديرية الطب البيطري تم تحرير 72 مخالفة بـ8 مراكز وهي (المنيا - مغاغة - أبوقرقاص - بنى مزار - سمالوط - ديرمواس- العدوة - مطاي) ، بإجمالى 1573.500 كيلو جرام لحوم، منها 1269.500 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، و304 كيلو جرامات لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازرالحكومية، مشدداً عى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتاكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

وكانت مديرية التموين ضبطت في وقت سابق 3 أطنان دقيق مجهول المصدر خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، موجها بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق لأحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة المعروضات من الخدمات على المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير 53 مخالفة تموينية للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات)، بالإضافة لضبط 25 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (محال تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينيين – قضايا تموينية أخرى متنوعة).