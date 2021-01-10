الجيش الإثيوبي يعرض صور وصول زعيم التيجراي مقيدا بأديس أبابا

عرضت الوكالة الإثيوبية صور وصل الزعيم التاريخي والأب الروحي للجبهة الشعبية لتحرير التيجراي سبحت نغا، وثمانية قادة آخرين من المجموعة الذين تم أسرهم يوم الخميس، مقيدين إلى أديس أبابا.

وكانت الوكالة أعلنت الجمعة عن «القبض على سبحت مختبئًا في واد من الصعب للغاية الوصول إليه وحمله أفراد من القوة المدمرة إلى المضيق العميق والضيق مع جوانب شديدة الانحدار».

ونشرت الوكالة قائمة بأسماء كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الذين وصلوا إلى أديس أبابا.

وذكر العميد تسفاي أيالو، رئيس إدارة نشر قوات الدفاع، لوكالة الأنباء الاثيوبية، أن قوات الدفاع تمكنت من القبض على زعيم والعقل المدبر ومؤسس جبهة تحرير تجراي، سبحت نغا، والذي كان مختبأ بإحدى الأنفاق الجبلية صعبة للغاية على البشر بإقليم تغراي شمال البلاد.

وبحسب العميد تسفاي أيالو، فإن عملية التمشيط والبحث التي أجراها الجيش أسفرت عن إلقاء القبض على ضباط أخرين كانوا بالجيش الإثيوبي لكنهم تمردوا عليه، وانضموا لزمرة جبهة تحرير تغراي

وقالت الوكالة إن «سبحت نغا، زعيم العصابات العسكرية، والعقل المدبر لزعزعة استقرار بلدنا على مدار الـ 27 عامًا الماضية».

ولفتت الوكالة «قتل حراسهم الخاصة الذين كانوا يرافقون زعماء عصابة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي بما في ذلك سبحت نغا على يد الجيش الوطني أثناء الدفاع عن رؤسائهم».

وكانت إثيوبيا شهدت حرباً أهلية في العام الماضي بين الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، والجبهة الشعبية لتحرير اليقراي التي تمردت على قرارات الحكومة الفيدرالية.

وترى الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي التي كانت تقود إثيوبيا طوال السنوات الماضية آن آبي أحمد انتهت شرعيته في سبتمبر الماضي، وطالبت بجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد لكن الحكومة رفضت بزعم تفشي فيروس كورونا.