إثيوبيا تعلن مقتل واعتقال قادة في «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم، اعتقال رئيس «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 9 من قادة الجبهة، حيث أوضحت قوة «الدفاع الوطني» في إثيوبيا أنه تم قتل 4 من كبار قادة المجلس العسكري في «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» مع حراسهم الشخصيين، كما ألقت القبض على 9 آخرين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وشهد إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، في نوفمبر من العام الماضي، أزمة إنسانية حادة مع شن الجيش الفدرالي الإثيوبي حملة عسكرية ضد قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» الحاكمة للإقليم بحجة مهاجمتها لقوات الجيش.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الانتصار عند سيطرة الجيش الحكومي على «ميكيلي» عاصمة الإقليم.

من جانبه، أوضح رئيس قسم انتشار القوات، العميد تسفاي أيالو، لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن من بين القتلى، المتحدث السابق باسم الجبهة أنسيكوتور جيتاتشو، والمدير العام السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، زيراي أسجدوم ورئيس قناة «ديمتص وياني» أبيبي أسجدوم، ورئيس المكتب المالي الإقليمي دانيل أسفا.

وأضاف أيالو أن قادة الجبهة الذين تم إلقاء القبض عليهم: رئيس مجلس الإقليم السابق، كيدوسان نيج، والرئيس السابق للمكتب الإقليمي للتنمية الحضرية ورئيس مكتب النقل بمدينة أديس أبابا الدكتور سلمون كيدان، والرئيس التنفيذي السابق لجمعية إغاثة تيجراي تكلويني أسفا، والرئيس السابق لمكتب التجارة الإقليمي جبرمدهن تولدى، والرئيس السابق لمكتب النقل الإقليمي ولدى جورجيس ديست، والسفير الإثيوبي السابق لدى السودان أبادي زيمو، والرئيس السابق لأكاديمية ميليس تيودروس هاجوس، والمستشار القانوني السابق لمجلس الإقليم مهيرت تكلاي، والرئيس السابق للممتلكات الإقليمية والمشتريات بيرهان آدم محمد.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة، في وقت سابق، إلى أن القتال في تيجراي دفع أكثر من 50 ألف شخص إلى النزوح للسودان.