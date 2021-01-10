«تعليم» الجيزة تعلن نتيجة مسابقة التلميذ المثالي والوعي القومي

اعتمد خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة مسابقة التلميذ المثالي والوعي القومي للعام الدراسي 2021/2020 والتي تمت خلال الفترة من 27 وحتى 31 ديسمبر 2020.

وجاءت نتيجة مسابقة التلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية كالاتي:

- المركز الأول: للطالب محمود وليد عبد القادر سيد، بمدرسة العلياء الرسمية، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، والطالبة فاطمة سمير خليفة، بمدرسة الشهيد تامر حمودة، والتابعة لإدارة الوراق التعليمية.

- المركز الثاني: للطالب عبد الرحمن محمد ماهر، بمدرسة المنى الابتدائية والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

- المركز الثالث: للطالب يوسف شريف مجدي حامد بمدرسة أسامة بن زيد، التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية.

- المركز الرابع: للطالب حلمي محمد محمود حسين بمدرسة السادات الرسمية لغات، والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

- المركز الخامس للطالبة شهد حسني يونس مقلد، بمدرسة جواد حسني الابتدائية لغات والتابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

وجاءت نتيجة مسابقة الوعي القومي للمرحلة الإعدادية كالآتي:

- المركز الأول للطالب أسامة السعيد محمد علي، بمدرسة على بن أبي طالب، التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وللطالب يوسف محروس عبد الله، بمدرسة على بن أبي طالب والتابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية.

- المركز الثاني للطالبة هنا هشام محمد، بمدرسة هشام شتا الإعدادية والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وللطالبة فرح هشام محمد، بمدرسة هشام شتا الاعدادية والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

- المركز الثالث للطالب كريم محمد عبد الكريم، بمدرسة الوراق الإعدادية بنين، والتابعة لإدارة الوراق التعليمية، وللطالب محمد عبد العاطي حسني، بمدرسة الوراق الاعدادية بنين والتابعة لإدارة الوراق التعليمية.

- المركز الرابع للطالبة منار أسامة حميدة حميدة، بمدرسة المقاطعة الإعدادية المشتركة، والتابعة لإدارة العياط التعليمية، وللطالبة ملك عاطف رمضان سيد، بمدرسة المقاطعة الإعدادية المشتركة والتابعة لإدارة العياط التعليمية.

- المركز الخامس للطالب كمال أحمد عزمي، بمدرسة بنك أبو ظبي الإعدادية، والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، وللطالب محمد عزت رمضان حسن، بمدرسة بنك أبو ظبي الإعدادية والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية.