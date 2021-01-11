ما مصير المحال المغلقة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية ومتى تعود للفتح؟

تواصل وزارة التنمية المحلية حملاتها المستمرة على المحال والمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإزالة الإشغالة وإعادة الانضباط للشارع، وذلك وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد؛ تستعرض «الوطن» مصير المحال التي تم غلقها بسبب مخالفتها للإجراءات الاحترازية ومتى تعود لنشاطها بعد قرار الغلق على النحو التالي:

مصير المحال المخالفة بعد قرار الغلق

إذ كانت وزارة التنمية المحلية أصدرت حزمة من الإجراءات والتأكيد على عدة تعليمات لاتباعها من قبل أصحاب الشأن والمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار الجهود التى أقرتها الدولة للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواجهة أي تراخي في هذا الشأن.

ويتساءل العديد من أصحاب المحال والكافيهات والمطاعم عن مصير المطاعم التي تتخذ المحليات أوامر بإغلاقها وموعد عودتها للعمل، وهو الموعد الذي حددته قرارات الحكومة في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، فالقرارات التي بدأ تنفيذها منذ يوم الأحد الماضي 3 يناير، تؤكد تكليف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة.

وكان من أبرز هذه الإجراءات التي تم الاتفاق عليها تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق لمدة شهر ولا يفتح إلا بقرار صادر من المصدر التكنولوجي لإصدار التراخيص ولكن إذا أصر الشخص يتم تطبيق الدرجة الثالثة من العقوبة وهي إلغاء ترخيص المحل.

وكان القرار الوزاري تضمن مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً خلال فترة الصيف والعاشرة مساءً فى الشتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل خلال الصيف والساعة الحادية عشر مساءً فى الشتاء.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا.