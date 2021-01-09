التنمية المحلية: تحرير 21374 مخالفة للمحال العامة والمقاهي والسناتر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه يجرى متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص ارتداء الكمامات ومواعيد الغلق والفتح للمحال التجارية والمقاهي، ويتم رصد أي اختراق للحظر أو أي مخالفات.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه تم تحرير 21374 مخالفة، في المحال العامة 8471 محلا، المقاهي 6821 نتيجة اختراق الحظر واستخدام الشيشة، و3201 ورشة، و654 مطعما و262 سوقا، والسناتر التعليمية والأفراح 1959 مخالفة، وتم إغلاق 1834 سنترا تعليميا على مستوى الجمهورية.

متابعة تطبيق إجراءات كورونا

وأوضح أن الوزارة مستمرة في متابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء على الأرض بين المواطنين، ويتم إغلاق المحال العامة غير الملتزمة بكل من مواعيد الغلق ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية: «المطعم يفرش 50% طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، واستخدام أدوات أحادية الاستخدام، والمصاعد يعمل بقوة 50% فقط من عدد ركابه».

4 آلاف جنيه عقوبة مخالفة الإجراءات بالمطاعم

وأكد أن عقوبة مخالفة الإجراءات في المطاعم تصل إلى 4 آلاف جنيه والإغلاق لمدة أسبوع، وفي حالة التكرار تتضاعف المدة، ومدة الغلق تتضاعف حال تكرار المخالفة بعد تسجيلها لأول مرة، ومواعيد الغلق والفتح ويتم التنبية في البداية ومن ثم الغلق والمتابعة لمدة أسبوعين، وحال التكرار لا يجوز الفتح إلا بعد مراجعة المركز التكنولوجي، وحال المخالفة للمرة الثالثة يتم سحب الترخيص وفقا لقانون المحال العامة.

وأشار إلى أنه وبالنسبة للأسواق، وهي المولات والأسواق الأسبوعية التي تقام بشكل دوري بسبب زيادة عدد المصابين بسببه، وتم إغلاق 262 سوقا، ويتم متابعه الأسواق بشكل دوري لتحقيق التباعد الاجتماعي والمحافظة على المواطنين، مع حتمية ارتداء الكمامات: «لو سوق في مكان مقفول ارتداء الكمامة أساسي».