التضامن: 2 مليون و700 ألف ترددوا على منصة «مودة» للحد من الطلاق

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، المشرف على برنامج مودة، للحد من حالات الطلاق، إنّ هناك مليونين و700 ألف حالة ترددت على المنصة الإلكترونية لـ«مودة»، بخلاف 168 ألف حصلوا على شهادة بالفعل، واجتازوا الدورة التدريبية.

وأضاف عثمان، أنه تم تنفيذ 3 ‬تدريبات لمعسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب 7 تدريبات بمحافظات «القاهرة، بورسعيد والإسكندرية»، استفاد منها نحو 5 آلاف مجند.

وأوضح عثمان، أنّ الدورة التدريبية لبرنامج «مودة»، تهدف للتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتأهيل الشباب المقبل على الزواج من الجنسين، وتثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، لافتا إلى أنّ التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، يهدف لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية.

تنفيذ 100 تدريبا لـ5 آلاف و624 من مكلفي الخدمة العامة

من جانبها أوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان لها، أنه تم تنفيذ 100 تدريباً لنحو 5 الاف و624 من مكلفى الخدمة العامة على مستوى 19 محافظة؛ البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، القليوبية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الفيوم، دمياط، السويس، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلية.

وأضافت أنه تم إعداد دليل تدريبي تفاعلي استنادا إلى المادة العلمية الأساسية للمشروع لتنفيذ تدريبات تتناسب مع طبيعة الفئات التي تتردد على مراكز الشباب.

وأشارت القباج، إلى أنه تم تدريب وإعداد شبكة من المدربين الشباب من خلال تنفيذ 3 دورات تدريب لـ82 مدرب شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم تنفيذ 43 تدريباً خلال 2020، استهدفت 1962 شاب وفتاة من المترددين على مراكز الشباب بـ20 محافظة.

إطلاق مبادرة جديدة للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان

ولفتت إلى أنه تم اطلاق مبادرة جديدة للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان الذين يتم علاجهم بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزوجاتهم، مشيرة إلى أنه تدريب 203 من خلال 5 تدريبات على مستوى محافظتي القاهرة الكبرى والاسكندرية.