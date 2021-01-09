مطرانية أسوان تنعى «القمص كيرلس» بعد وفاته بكورونا داخل العزل

أصدرت مطرانية أسوان للأقباط الارثوذكس، اليوم السبت، بياناً نعت فيه "القمص كيرلس صليب مرقص"، الذي وافته المنية داخل مستشفى أسوان التخصصىي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، المخصص لعزل إصابات كورونا، متأثراً بإصابته بالفيروس.

وتضمن البيان أنه ستقام صلاة الجنازة على روح القمص الراحل في كنيسة "الثلاثة فتية القديسين بيوسف الرامي"، بحضور عدد قليل من الآباء والكهنة والشمامسة، وأسرة الفقيد.

يُذكر أن "الأب كيرلس صليب مرقص" ولد بمحافظة الأقصر في 15 سبتمبر 1947، باسم "ممدوح صليب"، وتم توسيمه كاهناً على كنيسة "مارمرقس الرسول" بالسيل الجديد، بإيبارشية أسوان في 27 نوفمبر 1988، ونال درجه القمصية في 6 يونيو 1977.

اهتم القمص الراحل بالشباب بشكل خاص، وأسس أول اجتماع خاصة للشباب بالكنيسة، كما اهتم بخدمة الوسائل السمعية والبصرية وأدخل أساليب التكنولوجيا الحديثة فى ذلك الوقت، وكان أب إعتراف مستنير.

وسجل مستشفى العزل بأسوان 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، من ضمنهم "القمص كيرلس صليب مرقص"، 74 سنة، كاهن كنيسة "مار مرقس الرسول" بمدينة أسوان، و"عواضة جمال محمد"، 81 سنة، ربة منزل، مقيمة بنصر النوبة، و"علاء عبد الحميد عبد العزيز"، 56 سنة، بالمعاش، من محافظة الجيزة، و"رشدى إبراهيم خضير"، من محافظة دمياط، و"رجاء صابر غبريال"، 63 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة أسوان.

ويُعد مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، ويوجد بالمستشفى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريراً، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يضم طواقم طبية مؤهلة ومدربة للتعامل مع حالات كورونا.