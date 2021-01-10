بالأسماء.. وفاة 9 بكورونا داخل مستشفى عزل أسوان خلال 24 ساعة

ارتفع عدد الوفيات داخل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، إلى 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة من المصابين بفيوس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أعلى نسبة وفاة فى يوم واحد منذ بداية ظهور الفيروس.

وحسب البيان الرسمي للمستشفى فقد توفى في الساعات الأخيرة كل من بخيتة صبري حفني، 60 سنة، ومقيمة بمنطقة صحراي جنوب مدينة أسوان، ومارجريت بطرس عبد الملك، 61 سنة، مقيمة بعمارات النادي بمدينة أسوان، وجمعة عبد الرحيم بغدادي، 58 سنة، مقيم بالكروم بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وسيدة نوبي بسطاوي ، 60 سنة، مقيمة بالسيل الجديد بمدينة أسوان.

كما توفى أمس داخل مستشفى أسوان التخصصي كل من القمص كيرلس صليب مرقص 74 سنة، كاهن كنيسة مارى مرقس الرسول بمدينة أسوان، وعواضة جمال محمد 81 سنة، ربة منزل مقيمة نصر النوبة، وعلاء عبد الحميد عبد العزيز 56 سنة، بالمعاش، من محافظة الجيزة، ورشدي إبراهيم خضير، من محافظة دمياط، ورجاء صابر غبريال 63 سنة، ربة منزل، مقيمة مدينة أسوان.

وأصدرت مطرانية أسوان للأقباط الارثوذكس، أمس، بياناً نعت فيه القمص كيرلس صليب مرقص، الذي وافته المنية داخل مستشفى أسوان التخصصىي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، المخصص لعزل إصابات كورونا، متأثراً بإصابته بالفيروس.

وتضمن البيان أنه ستقام صلاة الجنازة على روح القمص الراحل في كنيسة «الثلاثة فتية القديسين بيوسف الرامي»، بحضور عدد قليل من الآباء والكهنة والشمامسة، وأسرة الفقيد.

يُذكر أن الأب كيرلس صليب مرقص ولد بمحافظة الأقصر في 15 سبتمبر 1947، باسم ممدوح صليب، وتم توسيمه كاهناً على كنيسة مارمرقس الرسول بالسيل الجديد، بإيبارشية أسوان في 27 نوفمبر 1988، ونال درجة القمصية في 6 يونيو 1977.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.