الأردن يسجل 1250 إصابة جديدة بكورونا ويبدأ التطعيم ضد الفيروس الأربعاء

سجل الأردن 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 307 آلاف و209 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، أنه جرى تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4024 حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 1802 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 288 ألفا و785 حالة.

في السياق ذاته، أعلن الأردن بدء برنامجا وطنيا على مستوى المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا ا الأربعاء المقبل.

وأكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، تأكيد بدء التطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل بعد وصول كميات من لقاح سينوفارم الصيني الإماراتي منتصف ليل السبت، ولقاح فايزر بيونتك الأمريكي المتوقع وصوله الإثنين.

قال عبيدات إن «البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية».

وأوضح وزير الصحة الأردنى، أن الحكومة تعاقدت مع ائتلاف كوفاكس العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات منه،مشيرا إلى أنه جار العمل على تأمين كميات إضافية من لقاح سينوفارم خلال الفترة المقبلة

وأكد أن الحكومة توصلت أيضا إلى تفاهمات مع شركتي أسترازينيكا وجونسون آند جونسون، المصنعة للقاحات مضادة لكورونا، لتزويد الأردن بكميات من منتجاتها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالميا ومحليا،فيما وصلت إلى الأردن أول دفعة من لقاح "سينوفارم"، ليل السبت، على متن رحلة لطيران الإمارات.

فى سياق متصل ،ضرب الذعر إحدى البلدات فى سوريا جراء تفشى فيروس كورونا ووفاة عدد من الأشخاص بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد 19.

فيما قلل الدكتور أحمد عمار، مدير صحة محافظة طرطوس من التقارير التي من شأن الأنباء التى تحدثت على تفشى لفيروس كورونا فى بلدة حصين البحر، موضحا أن نسبة انتشار الفيروس مقبولة، مؤكدا وفاة 7 مصابين فقط.