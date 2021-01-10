تعرف على أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر 2021 بعد خفضها

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من القروض الشخصية، والأوعية الادخارية، منها شهادات الادخار التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد منهم.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر 2021 بعد خفضها، وفئات الشهادات، وفقا لسياسة البنك المعلنة.

شهادات الادخار بالجنيه المصري في بنك مصر

ـ شهادة القمة ذات العائد الشهري، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد شهرياً، معدل الفائدة 11%، فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد ربع سنوي، معدل الفائدة 8.50% عائد متغير، فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ شهادات العائد الشهري الثابت 5 سنوات، مدة الشهادة 5 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد شهرياً، معدل الفائدة 9%، فئة الشهادة 1200 جنيهاً ومضاعفاتها.

ـ شهادات العائد الشهري الثابت 5 سنوات، مدة الشهادة 5 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد سنوياً، معدل الفائدة 9.50%، فئة الشهادة 1000 جنيهاً ومضاعفاتها.

ـ شهادات العائد الشهري الثابت 7 سنوات، مدة الشهادة 7 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد شهرياً، معدل الفائدة 9.75%، فئة الشهادة 750 جنيهاً ومضاعفاتها.

ـ شهادة أمان المصريين، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد مدتين فقط، يصرف العائد في نهاية المدة، معدل الفائدة 13%، فئة الشهادة 500، 1000، 1500، 2000، 2500 جنيهاً.

شهادات الادخار بالدولار الأمريكي

ـ شهادة الثبات الدولارية 3 سنوات عائد ثابت، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد ربع سنوي، معدل العائد 2.15%، فئة الشهادة 100دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة الثبات الدولارية 5 سنوات عائد ثابت، مدة الشهادة 5 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد ربع سنوي، معدل العائد 2.20%، فئة الشهادة 100دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة الادخار ذات العائد المتغير بالدولار الأمريكي، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 1.50% عائد متغير، فئة الشهادة 500 دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 3 سنوات بالدولار الأمريكي، مدة الشهادة 3 سنوات، غير قابلة للتجديد، يصرف العائد في نهاية المدة، معدل العائد 2.15% عائد مركب، فئة الشهادة 939 دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي، مدة الشهادة 5 سنوات، غير قابلة للتجديد، يصرف العائد في نهاية المدة، معدل العائد 2.20% عائد مركب، فئة الشهادة 897 دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي الدولارية لمدة سنة، مدة الشهادة سنة، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 2.10% ، فئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي الدولارية لمدة 3 سنوات، مدة الشهادة 3 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 2.15% ، فئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي الدولارية لمدة 5 سنوات، مدة الشهادة 5 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 2.20% ، فئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

شهادات الادخار باليورو

ـ شهادة الثبات باليورو 3 سنوات عائد ثابت، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد ربع سنوي، معدل العائد 0.75%، فئة الشهادة 100 يورو ومضاعفاتها.

ـ شهادة الثبات باليورو 5 سنوات عائد ثابت، مدة الشهادة 5 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد ربع سنوي، معدل العائد 0.85%، فئة الشهادة 100 يورو ومضاعفاتها.

ـ شهادة الادخار ذات العائد المتغير باليورو، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 0.0725% عائد متغير، فئة الشهادة 500 يورو ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي باليورو لمدة سنة، مدة الشهادة سنة، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 0.50%، فئة الشهادة 100 يورو ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي باليورو لمدة 3 سنوات، مدة الشهادة 3 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 0.75%، فئة الشهادة 100 يورو ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي باليورو لمدة 5 سنوات، مدة الشهادة 5 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 0.85%، فئة الشهادة 100 يورو ومضاعفاتها.

شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني

ـ شهادات الادخار ذات العائد المتغير بالجنيه الإسترليني، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 0.4875% عائد متغير، فئة الشهادة 300 جنيه استرليني ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني لمدة سنة، مدة الشهادة سنة، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 0.50%، فئة الشهادة 100 جنيه استرليني ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني لمدة 3 سنوات، مدة الشهادة 3 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 0.75%، فئة الشهادة 100 جنيه استرليني ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني لمدة 5 سنوات، مدة الشهادة 5 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 0.85%، فئة الشهادة 100 جنيه استرليني ومضاعفاتها.

شهادات الادخار بالدولار الأسترالي

ـ شهادة بلادي بالدولار الأسترالي لمدة سنة، مدة الشهادة سنة، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 1.25%، فئة الشهادة 100 دولار أسترالي ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي بالدولار الأسترالي لمدة 3 سنوات، مدة الشهادة 3 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 1.35%، فئة الشهادة 100 دولار الأسترالي ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي بالدولار الأسترالي لمدة 5 سنوات، مدة الشهادة 5 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 1.45%، فئة الشهادة 100 دولار أسترالي ومضاعفاتها.