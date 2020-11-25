تفاصيل شهادات الادخار ذات أعلى عائد في البنوك.. تصل لـ12.75%

تقدم العديد من البنوك المصرية والعاملة بالقطاع المصرفي، العديد من التسهيلات والتيسيرات ممثلة في القروض والأوعية الادخارية، والتي تناسب احتياجات العملاء، وتعد الشهادات ذات العائد الثابت من أبرز منتجات البنوك والأكثر إقبالًا من قِبل العملاء.

وترصد "الوطن" تفاصيل الشهادات ذات أعلى عائد في البنوك على النحو التالي:

بنك الإسكندرية

يقدم البنك شهادة أليكس ستار ذات العائد الثابت بخطة استثمار طويلة الأجل، مع الاختيار بين عائد ثابت شهري أو ربع سنوي.

- مدة الشهادة 3 أو 5 سنوات.

- تصل نسبة العائد الشهري إلى 12.5%، والعائد الربع السنوي إلى 12.75%.

- قيمة الشهادة: 1000 أو 5000 أو 10 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

- الشهادة متوفرة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو.

بنك QNB الأهلي

- متوفرة بالجنيه المصري فقط.

- الحد الأدنى للسن 21 عامًا.

- يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري، أو جاري ذو عائد، أو توفير في البنك.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 1000جم (عدا الشهادة 4 سنوات ذات العائد الشهري الحد الأدنى 25 مليون جنيه).

مزايا الشهادة:

- دوريات صرف العائد شهريًا، ربع سنوي أو نصف سنوي حسب مدة الشهادة واختيارك.

- إمكانية إضافة العائد إلى حساب QNB الأهلي الجاري أو الجاري ذى عائد أو التوفير الخاص بك حسب اختيارك.

- استفد من عائد تنافسي ثابت طوال مدة الشهادة.

- لا يوجد حد أقصى لقيمة الشهادة أو لعدد الشهادات التي يمكنك إصدارها.

- إمكانية إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين، أقساط القروض أو يضاف لحساب التوفير.

- يمكنك سحب العائد المضاف لحسابك بكل سهولة طوال 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع بواسطة بطاقات فيزا للخصم المباشر من QNB الأهلي.

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

- يمكنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور أول 6 شهور من تاريخ الإصدار في أي وقت، بناءً على جدول استرداد الشهادات المعلن.

- يحتسب العائد من اليوم التالي لتاريخ الإصدار.

- تصل نسبة العائد الربع السنوي إلى 12.25%.

البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي الشهادة البلاتينية بالتفاصيل والمميزات الآتية:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 12% شهريًا، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- سعر الفائدة 12.25% ربع سنوي.

بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة القمة بالمميزات الآتية:

تصدر شهادة القمة للأفراد الطبيعيين فقط، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل العائد الخاص بشهادة القمة ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- نسبة العائد الربع السنوي: 12.25%.