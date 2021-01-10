الجندي مهاجما السلفيين: شككوا في أخلاقي لمجرد ارتدائي قبعة.. «تافهين»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،إن الله عز وجل ذكر فى القرآن الكريم قبل 1400 عام، «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ»، موضحًا أنه تعرض لتنمر شديد وسب وتشكيك فى علمه وخلقه لمجرد أنه أرتدى «قبعة».

التنمر عليّ بسبب ارتدائي قبعة لم تحدث من قبل

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»: « نزلت صورة لابس فيها طاقية الدنيا اتقلبت، البعض شكك في العلم والخلق والدين، بقينا في حالة من حالات التنمر اللى بنحاربها في برنامجنا، اتنمرو عليا عشان لبست قبعة حاجة لم تحدث قبل ذلك».

ارتدائه القبعة خارج حدود عمله أمر لا حرج فيه

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن لبس «القبعة» فى خارج حدود عمله وهو أمر لا حرج فيه، طالما أنها لم تخل بالشرف، «أيه التفاهة دى.. تمخض الجبل فولد فأراً»، موضحًا أن التيار السلفى يهاجمه بشدة بسبب فضحه لمنهجهم الذى يعانى من الإزدواجية، وهذا لأنه أثبت أنهم هجاصين خلال دعوتهم للمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وتابع: « واجهت السلفييين بمسالة الطلاق الشفوى وعرضنا أول وثيقة يشترط فيها الزوجين عدم وقوع الطلاق الشفوى واعتمدتها وزارة العدل»، موضحًا أن المعركة الثالثة التى هزم فيها السلفيين هو عندما قال قرأت ربع مليون مجلد فلم يأخذوا كلامه على محمل المجاز ، وأثبت لهم ما ورد فى كتب الأوليين عن الإمام الشافعى والصحابى الجليل عثمان بن عفان، عندما كانوا يختمون القرآن أكثر من مرة فى اليوم الواحد رغم أن الختمة الواحدة تتطلب 15 ساعة.

وأوضح أنه طالب السلفيين أن يردوا على ما ورد فى كتب الأوليين ويقولوا كيف يتم ذلك.. أما تصدقها وتلغى عقلك أو تقول مجاز أو تقول أنهم كانوا كاذبين؟ «مفيش نفر منهم قدر يرد عليا رغم أنى ذكرت ليهم المجلدات منها وسير أعلام النبلاء وفتح البارى بشرح صحيح البخارى»، كما أنه لن يتوقف عن فتح ملفات الكذب والضلال للسلفيين، لافتاً إلى أن دعواهم لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لن تفح ولم تتوقف الصحف التى تسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن الأمر الذى يؤكد أنهم «هجاصين».