خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمسة «الرسول مقلش بعدها بس»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك دلالات للأرقام المذكورة في القرآن الكريم، فلها أسباب متنوعة قد تكون دلالة تشريعية أو تكون دلاله حقيقية، وذلك إذا كانت في سياق قصة أو أمر تاريخي معين، أو أمر تشريعي، كابتداء وانتهاء العدة بالنسبة للسيدات، أو يكون على سبيل المجاز، في قول الله تعالى: «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ».

من يعتقد أن أركان الإسلام خمسة فقط «مساكين»

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة «DMC»، أن الرسول عليه السلام قال «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»، وهذا ما عرفه الجميع وتعلمه وعلموه لأحفادهم وأبنائهم، مضيفا «المشكلة مش هنا، المشكلة إن فيه ناس مساكين افتكروهم خمسة بس، الناس فاكرين إن الخمسة دول لا تقبل الزيادة، أركان الإسلام ليست خمسة فقط».

هل العلم والأخلاق وحدهما يبني الأمم كما نقول؟

وتابع: «ده كلام غير مقبول ولا يتوافق مع الإسلام، النبي لما قال بني الإسلام على خمس مقالش بعدها بس، ومقالش بعدها فقط، ومقالش بعدها لا غير، ولا كمان قال إنما بني الإسلام على خمس، حيث إنما تفيد الحصر، لكن الرسول قال بني الإسلام على خمس، وهذا يدل على أنها تقبل الزيادة، لما حد ييجي يقول العلم والاخلاق تبني الأمم، هل الأمم تُبنى بالعلم والأخلاق فقط؟».

العلم والأخلاق مع الكسل ليس لهما فائدة

وواصل: «لو عندنا علم وأخلاق ومش عندنا عمل بالعلم إيه الفائدة، لو عندنا أخلاق ودولة محتلة إية الفائدة، لو عندنا علم واخلاق واحنا كسالى إيه الفائدة، هل كده تبني الأمم لا بالعكس، وهكذا فإن أركان الإسلام ليست خمس فقط».