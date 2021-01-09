خالد الجندي ينشر صورة بـ«لوك إبراهيم عيسى».. ومتابعوه: هتجنن السلفيين

نشر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يرتدي فيها ملابس كاجوال، حيث ارتدى في الصورة قميص مخططا وحمالتين و«كاب»، الأمر الذي جعل البعض يربط ملابسه بملابس الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس».

متابع لـ خالد الجندي: أفضلك بصورة الجلباب فأنت قدوة حسنة

وعلق أحد متابعيه على الصورة: «تبارك الله أحسن الخالقين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي كل الأثواب، ونرجع إلى كتاب زاد الميعاد لابن القيم رحمه الله»، فيما قال آخر: «الله يبارك فيك وفي علمك بأي ملابس تظهر طالما لا تخرج عن نطاق العرف، ولكني أفضلك بصورة الجلباب فأنت قدوة حسنة».

متابع لخالد الجندي: كل وظيفة ولها ما يناسبها من ملابس

وتابع آخر: «لا علاقة بين ملابس الشيخ وعلمه، طالما لا تُكشف عوراته وسبق وتحدث الشيخ عن الملابس وشرح ذلك شرحا وافيا»، فيما اعترض آخر على الزي، قائلا «ياريت بلاش الملابس غير اللائقة بك. إنت اكبر مقاما من هذا. إنت من المصنفين كشيخ وداعية ورجل دين، وأنت قلت إن كل وظيفة لها ما يناسبها وهذا والله لوجه الله لا يناسبك مع كامل احترامي».

وواصل آخر: «هينتقدوك يا شيخ خالد ويقولوا إنك أصبحت من الفرنجة، شكلك ناويت تجنن السلفيين أكتر وأكتر، جننهم يا شيخ خالد ومتحلقش شنبك خليه يقف ثابت أمام أعداء الأمة والدين والوطن. ياجماعة بلاش نتلكك لبعض يارت نحترم الناس وكل واحد حر في لبسة خاصة ده رجل محترم ولة قيمة».

شبهه البعض بالإعلامي إبراهيم عيسى

فيما اعترض آخر، «والله افتكرته إبراهيم عيسى، إحنا اتعودنا لكل مقام مقال يعنى ينفع المدرس يدخل حصته بشورت وشبشب؟ بلاش تحيز وتعسف في الردود إحنا مش بنتريق ولا نتحيز في نفس الوقت اتقوا الله وقولوا قولا سديدا».