وزير الرياضة: انتهينا من اللمسات الأخيرة لمونديال اليد

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه اطمأن بنفسه، على كل الإجراءات الاحترازية، التي تكاتفت كل مؤسسات الدولة فيها، والمشاركة في تنظيم مونديال بطولة العالم لكرة اليد، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اللجنة المنظمة انتهت من كل الترتيبات والٱجراءات الاحترازية

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة المنظمة، انتهت من كل الترتيبات والإجراءات الاحترازية، واللمسات النهائية قبل انطلاق ضربة البداية للبطولة، التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء الافتتاحي، الذي سيشهد لقاء منتخبنا الوطني، ونظيره منتخب تشيلي، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة بالتنسيق مع أطقم وزارة الصحة، وكل الأجهزة التنفيذية بالحكومة، وضعت إجراءات احترازية على أعلى مستوى، للحفاظ على صحة وحياة اللاعبين، وكل أفراد المنتخبات المشاركة، لافتا إلى أنه زار في جولات متعددة ومتكررة، جميع الصالات التي ستقام عليها البطولة، موضحا أن «صالات كرة اليد المستضيفة لكأس العالم تم تزويدها بأحدث التقنيات والتكنولوجيا فى العالم، فالصالات مجهزة بأحدث الوسائل والأجيال التكنولوجية، ولأول مرة فى مصر يوجد مصنع مستلزمات للمنشآت الرياضية».

صالة العاصمة الإدارية جاهزة بنسبة 100% لاستضافة مباريات المونديال

وأضاف الوزير أنه زار المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي وجه الرئيس السيسي، بأن تكون أول منتجع رياضى يخدم العاصمة الإدارية الجديدة، وأنها أصبحت جاهزة بنسبة 100% لاستضافة مباريات المونديال.

مستشفى مصغر في كل صالات استضافة البطولة

وأشار إلى أن التليفزيون المصري، حصل على حقوق البث لمباريات كأس العالم لليد، وأن شبكة قنوات أون سبورتس حصلت على حقوق البث، باعتبارها إحدى الجهات الوطنية بعدما كانت جهات أخرى قريبة من الحصول على حقوق البث للبطولة.

وأكد الوزير أن إصرار الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنظيم المونديال، في ظل الظروف الاستثنائية، لجائحة كورونا، التي يعاني منها العالم كله، يعد إنجازاً غير مسبوق، وتأكيداً على عظمة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة.

وأضاف وزير الرياضة أن اللجنة المنظمة، حرصت على عمل مستشفى مصغر، فى كل صالات استضافة البطولة، مع وجود آلية لتعقيم الصالات والمدرجات عقب كل مباراة، ووضع بروتوكول تعقيم لكافة الاعلاميين الذين سيدخلون في منظومة الفقاعة الطبية، حيث سيظلون في معسكر مغلق مع المنتخبات في كل مبارياتها، لا يخالطون، من هم في الخارج طوال ايام البطولة.

ووجه الوزير شكره للألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لتأكيده على تلبية دعوة اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور نهائي المونديال، مؤكدا أن حضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في ظل ظروف فيروس كورونا، رسالة لكل دول العالم، أن الدولة المصرية، دولة مؤسسات قادرة على وضع الضمانات الجبارة، للحفاظ على أرواح وحياة المشاركين في هذا الحدث العالمي الضخم.