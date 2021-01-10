رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ضيف شرف في نهائي مونديال اليد 27

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة المنظمة لمونديال اليد برئاسة المهندس هشام نصر، وجهت الدعوة، للألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ليحل ضيف شرف حضور نهائي مونديال العالم لكرة اليد، في نسخته الـ«27» التي ستقام في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

توماس باخ يشاهد مباراة النهائي في صالة استاد القاهرة

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، اليوم، إن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية أكد موافقته على الدعوة، وأنه سيحضر لمشاهدة مباراة نهائي المونديال المقرر، إقامتها ، على الصالة المغطاة الرئيسية 1 بجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف الوزير أن توماس باخ سيقوم بالاطلاع وتفقد نظام «الفقاعة الطبية» المحكم الذي وضعته اللجنة المنظمة للمونديال بالتنسيق مع وزارة الصحة، وجهات طبية على أعلى مستوى، لضمان سلامة جميع لاعبي المنتخبات وبعثات الدول المشاركة في المونديال .

وطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتحاد كرة اليد المصر ولاعبي منتخب مصر، بضرورة وضع الاعتبار أن ملايين المصريين من الشعب المصري تنتظر منهم الأداء القوي والوصول إلى دور الثمانية، وفقا للتحليل والإحصاء الذي قام الاتحاد بكل خبرائه للاعبي المنتخب،لافتا أن كل المصريين يثقون في قدرة لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد على تحقيق طموحاتهم وأكثر في هذه البطولة التي سيسطر التاريخ أن مصر الدولة الوحيدة في العالم ، التي نجحت في اقامة بطولة دولية في حجم وضخامة مونديال اليد 2021 ، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ، مع انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

جدير بالذكر أن مونديال العالم لكرة اليد ، يقام لمدة 19 يوما في الفترة من 13 الى 31 يناير الجاري ، وتستضيفه 4 صالات مغطاة كبرى ، هي صالة استاد القاهرة ، وصالة العاصمة الإدارية ، وصالة 6 أكتوبر ، وصالة برج العرب بالإسكندرية.