«المترو» يصدر «محفظة تذاكر» بـ30 رحلة مخفضة 50% لمشجعي مونديال اليد

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كارتا ذكيا عبارة عن محفظة تذاكر إلكترونية بعدد 30 رحلة بنسبة تخفيض 50٪ من قيمة الرحلة الواحدة، على أن يكون الكارت صالح للاستخدام خلال فترة بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها بمصر، بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة.

وأوضحت الشركة شروط وخطوات وأماكن استخراج الكارت على النحو التالي:-

1. الكارت يتم استخراجه بموجب تقديم بطاقة التعريف الخاصة بالبطولة وأيضاً صورة تذكرة دخول الاستاد .

2. قيمة الكارت 150 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه، بالإضافة إلى 25 جنيهاً كمبلغ تأمين قيمة كارت المحفظة تسترد في حالة رغبة المشجع رد الكارت بشرط أن يكون الكارت سليما وبحالة جيدة كما تم إصداره.

وأكدت الشركة أنه يمكن للمشجع إستخراج الكارت من خلال عده مكاتب للتذاكر بعدد من محطات الخطوط الثلاثة، موضحة على النحو التالي :-

• مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان _ المعادي _ أنور السادات _ جمال عبدالناصر _ الشهداء _ كوبري القبة _ سراى القبة ).

• مكاتب محطات الخط الثاني ( الدقي _ الأوبرا _ أنور السادات _ العتبة _ الشهداء ) •

مكاتب محطات الخط الثالث ( العباسية _ الأستاد _ أرض المعارض _ هليوبوليس ).

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها إقامة بطولة ناجحة ومشرفة لمصر ومكانتها العظيمة وتختتم بتتويج منتخبنا الوطني والحصول على رحلة سعيدة، يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان .

جاء ذلك بناء على طلب اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والمقامة على أرض مصر خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 يناير 2021، كأكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء حرص وزارة النقل على تقديم صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم وتيسيراً على الجمهور من مشجعي بطولة العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر.