«الإعلام الرياضي»: نجاح مونديال اليد بمصر مؤشر لإقامة أولمبياد طوكيو

قال الدكتور أسامة أبوزيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ تنظيم مصر لمونديال اليد، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي، حدث كبير يتطلب اهتمام إعلامي باعتبارها البطولة العالمية الأولى التي تجرى في عصر كورونا، في ظل تأجيل وإلغاء عدة بطولات، كما أنّ نجاح تنظيمها يعد مؤشرا لتنظيم أولمبياد طوكيو في موعده.

أول حدث رياضي عالمي في عصر كورونا

وأضاف أبوزيد، لـ«الوطن»، أنّ هذا الحدث أهم حدث رياضي في المرحلة الأخيرة لأنه يقام على أرض مصر، ويمكن العالم تتبعه بشكل قريب جدا، فهو أول بطولة عالمية تقام في عصر كورونا، ومتوقع أن يحضر عدد كبير، والاستعدادات كانت قوية جدا والتنظيم في حد ذاته إنجاز: «بالتأكيد كل البطولات اتلغت، وربما يكون مونديال اليد رسالة لتنظيم أولمبياد طوكيو في موعده».

وطالب رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بأن تأخذ الاستعدادات شكل الجدية بشكل أكبر وتركيز أكبر من أجل تحقيق حلم الحصول على ميداليات في الأولمبياد، متابعا: «الصالات التي سيراها الناس إنجاز، والمدة الزمنية التي تم تنفيذها خلالها تؤكد أنّنا نستطيع عمل الكثير، خاصة وأنّه تم بذل جهود كبيرة من المسؤولين، وسنتنتهي على خير، ولو منتخب مصر سار بشكل جيد وفاز ستنجح البطولة».

إجراءات احترازية

ولفت أبو زيد إلى إنفاق مبالغ كبيرة جدا، واتخاذ إجراءات احترازية، لإنجاح البطولة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي ووحدات الرعاية الطبية العالمية، مضيفا: «كلها مؤشرات تقول إنّ البطولة ستنتهي على خير».

وأوضح أنّ وسائل الإعلام مهتمة بالحدث، «لكن نريد اهتمام أكبر، لأن البطولة خلال أيام، أعتقد أنّ هناك بعض البرامج بدأت تشير للبطولة، لكن للأسف لا زلنا نسير وراء الجماهيرية والشعبية وهي كرة القدم، وهذا الحدث الكبير سيفرض نفسه على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وأتوقع أن تسير كل الأمور في شكل منظومة عمل إيجابية لإخراج البطولة بشكل جيد، وإظهار الإيجابيات الموجودة في بلدنا».