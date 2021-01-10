مصدر أمني: نفحص كاميرات المراقبة للوقوف على خناقة «سمرة والجمل»

تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها فيما أدلت به الفنانة رحاب الجمل، حول واقعة اتهام الفنان باسم سمرة بالسُكر، وحيازة مواد مخدرة، فى موقع تصوير أحد الأعمال الفنية بالجيزة، وذلك حسبما أفاد مصدر أمني.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغا من طرفي الواقعة، حتى الآن، لكنها باشرت تحقيقاتها وتفحص كاميرات مراقبة كانت مثبتة لبيان صحة الواقعة من عدمه، والوقوف على ملابساتها، فضلا عن تحديد عدد من المتواجدين فى مكان التصوير، واستقاء معلومات منهم.

وفي السياق ذاته، قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، عقد أولى جلسات التحقيق مع باسم سمرة ورحاب الجمل، الثلاثاء المقبل، داخل مقر النقابة، للاستماع إلي أقوالهما في محضر رسمي، ومن المقرر تفريغ كاميرات الفندق لكشف حقيقة اتهام الفنانة رحاب الجمل لـ«سمرة» بتعاطي مخدر الحشيش وتعديه بالقول والفعل علي صناع الفيلم.

وأعرب زكي عن استيائه الشديد من هذه الواقعة، وقال لـ«الوطن»، إنه قرر وقف أي ممثل يتجاوز في حق زميل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه من المقرر اللجوء للنقابة قبل إتخاذ أي إجراء آخر، حيث وصف واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل بالعبثية.

كما كشف الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، عن بدء التحقيق مع الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، يوم الثلاثاء المُقبل، في الأزمة التي نشبت بينهما.

وقال أشرف طلبة، لـ«الوطن»، إنه سيُجرى التحقيق مع الطرفين، بشأن الخلافات التي أثيرت مؤخرًا، وتبادل الاتهامات بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنهما ممنوعان من مزاولة المهنة لحين صدور نتائج التحقيق.