رئيس اتحاد المستثمرين: توفير لقاح كورونا للعمال مجانا

قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يبذلون جهدا غير مسبوق منذ عام، ولكن بعض الناس مستهترين ويجب أن يعرفوا أن هناك أزمة وكارثة كبرى لم تنته، وكل الناس عليها واجب ويجب الوقوف مع الدولة ووضع إيدينا في إيد بعض ويوجد 45 جمعية مستثمرين بها نحو 40 ألف منشأة والجرعات الخاصة بفيروس كورونا يجب أن يتحملها المستثمرين وهناك تعليمات من مجلس الوزراء لكي يتم تطعيم كل الموظفين.

المستثمرون سيتحملون تكاليف اللقاح

وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين في مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد والتي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم التواصل مع وزير القوى العاملة لكي يعرض على رئيس الوزراء الاقتراح الخاص بأن اتحاد المستثمرين سيوفر التلقيح مجانا للعمال.

الاستغناء عن العمالة وارد

وتابع محرم: «كل واحد يعلاج العمالة التي تعمل عنده ولن يتحمل العامل أي ثمن للعلاج، ولم يتم الاستغناء عن أحد بسبب بفيروس كورونا وتم حاليا عمل الأفراد بنسبة 50% وتم حل موضوع التعثر للشركات عن طريق التنسيق مع البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، ولكن الاستغناء عن العمالة أمر وارد في أي وقت، كله بيشتغل وكله بيحب البلد وإن شاء الله الأمور تعدي، ولم يتم الاستغناء عن أي عامل أثناء الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد».

كيف بدأ كورونا؟

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة هوبي الصينية وسط الصين وانتشر الفيروس في مختلف أنحاء البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابة والوفيات.