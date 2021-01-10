محافظ دمياط تتابع إجراءات التعامل مع حالات كورونا بالمستشفى العام

بدات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل وإجراءات التعامل مع أزمة كورونا المستجد، حيث قامت بزيارة مفاجئة إلى مستشفى دمياط العام، الذي يعد أحد مستشفيات العزل بالمحافظة.

والتقت المحافظ بالدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، ومدير المستشفى، واستمعت إلى شرح تفصيلي عن إجراءات التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي يتم تحويلها من مستشفيات الفرز، وتعرفت على القدرة الاستيعابية للمستشفى بغرف العزل ووحدات العناية المركزة وتوافر الأطقم الطبية بها، كما قامت بتفقد الصيدليتين «الرئيسية المجانية» و«الداخلي الاقتصادي» للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا ووجود رصيد استراتيجي يغطي احتياجات الفترة المقبلة.

كما قامت المحافظ بالمرور على الغرفة الخاصة بخزان الأكسجين المزود بأنظمة مراقبة، وقامت بالتواصل مع الأجهزة المختصة لمراجعة أعمال الصيانة بالخزان وفقا لأعلى المعايير الفنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ شبكة صرف خاصة بخزان الأكسجين.

وتفقدت محافظ دمياط مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي الذى تم تشغيله مؤخرا بعد انتهاء كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية به، بتكلفة قدرها 105 ملايين جنيه، إذ تفقدت أقسام الغسيل الكلوي والغسيل الكلوى للأطفال والغسيل البريتوني، التي تم تجهيزها وفقا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية والعلاجية، كما قامت بالتواصل مع المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم بتفقد مستشفى فارسكور والزرقا المركزي، برفقته الدكتور محمد فهيم، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور ضياء الدين داود، وكيل المديرية، والخليل شريف، مدير إدارة المتابعة لمستشفى فارسكور المركزي، للمرور على المستشفى، وذلك للاطمئنان على مخزون الأكسجين بالمستشفى وتنفيذ برتوكول العلاج لكافة المرضى ومدى توافر المستلزمات والأدوية لمواجهة الجائحة التي تمر بها البلاد وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة.