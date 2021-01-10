أيمن الشربيني: 5 أيام متوسط مدة تكوين لقاح كورونا للأجسام المضادة

قال الدكتور أيمن الشربيني أستاذ الميكروبيولوجي ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن العالم يعاني من فيروس كورونا، لأنه فيروس جديد جدًا، وله صفات يجرى اكتشافها بشكل يومي، كما أنها يسبب العدوى وزيادة الوفيات بطرق مختلفة، لافتًا إلى ان التحورات التي حدثت له لم تكن متوقعة لأنه من عائلة تكون نسبة التحورات فيها أقل من فيروس الانفلونزا، لكن تحورات كورونا تتم بشكل شبه دائم أو متكرر بمعدل مرتين في الشهر، وهو ما يجعله أكثر شراسة، كما أن التعرف على طرق العدوى تكون فيها نسبة كبيرة من الصعوبة، مشيرًا إلى أن متوسط الفترة الزمنية التي يحتاجها اللقاح لتنشيط الاجسام المضادة في الجسم هي 5 أيام وقد تصل إلى أسبوعين.

وأضاف الشربيني، خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب»، لقناة «إكسترا نيوز»، أن زيادة التحورات تؤثر على معدلات الإصابة، ويجعل قدرة الفيروس على إحداث العدوى متغيرة ما بين يوم وآخر وهو مرتبط بمسألة علمية وهي التطور الطبيعي، إذ أن الفيروس هو أكثر الكائنات التي تستطيع عمل تحورات في تطور مستمر وهو ما يساعده على الانتشار، لكن قد يحدث تحور للفيروس يقلل من إمكانيته في إحداث عدوى شرسة وبالتالي يقل تأثيره على الناس.

وتابع: «فيروس كورونا هو سلالة جديدة من عائلة فيروسات كورونا التي ظهرت من قبل، أي أن لديها مواصفات تمكنها من إحدات العدوى بطريقة مختلفة عن فيروس سارس الذي لم يكن عالميًا بهذا الشكل، بالرغم من أن نسبة الوفيات فيه كانت أعلى من كورونا، لكن طريقة إحداث العدوى كانت مختلفة أي أنه كان محدود الانتشار، أما كورونا فإنه يستطيع الانتشار بنسبة عالية جدًا وينقل العدوى بمعدلات كبيرة، وللأسف فإننا نكتشف جديدا في كورونا كل يوم».