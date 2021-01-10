الصحة: الغرامة والتزام المواطنين السبب في انخفاض إصابات كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أن السبب في الانخفاض يعود بنسبة كبيرة إلى عودة المواطنين للخوف من الفيروس وفرض الغرامة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه لا يمكن القول إننا تخطينا ذروة انتشار الفيروس في التوقيت الحالي، وبعد أسبوعين من الآن وارد زيادة الأعداد مرة أخرى أو قلتها، مشيرا إلى أهمية الاسبوعين المقبلين.

وأوضح، أن عملية تطعيم الفئات ذات الأولوية باللقاح الصيني ستكون قريبًا، والموقع الخاص بالتسجيل النسخة الكاملة منه ستكون هذا الأسبوع، ومعه موقع لمبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي ومتابعه توافر الأكسجين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى اليوم.

وتستمر وزارة الصحة برفع أقصي درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كافة مستشفيات الوزارة علي مستوي الجمهوريةواتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إننا بلغنا ذروة انتشار فيروس كورونا في الإقليم، ودعت البلاد بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس، خاصة وأننا في مرحلة شديدة الخطورة وفقا لبيان للمنظمة.

وبحسب التقارير الذي حصلت المنظمة عليه من بلدان الإقليم تبين أن مصر تقع في المرتبة الرابعة، من حيث عدد الوفيات بعد كلا من جمهورية إيران الإسلامية والعراق وباكستان.