شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. بعد فتح التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدراس التكنولوجيا التطبيقية من 10 وحتى 30 يناير 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ـ يفتح باب التقديم اعتباراً من 10 يناير وحتى 30 يناير 2021.

ـ يتم تشكيل فريق العمل بالمدارس الحكومية، أو الحكومية لغات التابعة لمديريات التربية والتعليم.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية، من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديريات التربية والتعليم.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

ـ في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة، يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، والاستبعاد نهائياً بدون الرجوع إلى الوزارة بأي حق قانوني.

المدارس المتاح التقديم إليها

ـ مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

رابط التقديم للالتحاق بفريق مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ـ للالتحاق بفريق مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمكن التقديم من خلال الضغط هنا.

وصرح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بأن الوحدة تتخذ العديد من الإجراءات للحفاظ على جودة العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات لمواجهة جائحة كورونا، مؤكّدًا مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة، وذلك عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهر فبراير 2021، وستتخذ الوزارة كافة أساليب الوقاية والحماية خلال المقابلات الشخصية للحفاظ على صحة جميع المتقدمين.

وأضاف أنَّه سيتمّ توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم كنظائرهم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل حصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء، والتدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء، إضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم.