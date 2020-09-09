بـ"جروبات الواتس والبنية التكنولوجية" المدارس الخاصة تستعد للدراسة

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمر صحفيا أمس الثلاثاء، لتحديد ملامح العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية فقط، قائلا، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العام الدراسي في مدارس التعليم الفني لاحقا، مشددا على وضع خطة متكاملة لإدارة منظومة التعليم الخاص والدولي، من حيث الحضور والمصروفات وطرق الدفع ونسب الزيادات السنوية، بجانب اتخاذ قرارات نهائية بشأن طرق استرداد مصروفات الاتوبيسات الخاصة بالعام الماضي.

ووضع "شوقي" مجموعة من المحاور الرئيسية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية، والتي تمثلت في إعلان تفاصيل الحضور والغياب، وألية العمل بالثانوية العامة، وكذلك المجموعات المدرسية، ومجموعة آخرى من المحاور التي استند عليها القائمين على المدارس الخاصة في بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

مصدر مسؤول بجمعية أصحاب المدارس الخاصة، قال "إن المدارس على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال فرض إجراءات وقائية واحترازية في مواجهة فيروس كورونا، بجانب وضع تصور لتخفيض الكثافة داخل الفصول".

وأضاف المصدر، أن البنية التكنولوجية في غالبية المدارس الخاصة مجهزة بشكل جيد وكانت تعمل خلال السنوات الماضية بكفاءة عالية، بما يؤهلها للعمل في نظام التعليم عن بعد والدروس الأون لاين، مشددا على أن معلمي المدارس الخاصة أغلبهم من صغار السن ويجيدون التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد المصدر، على التعاون مع الوزارة في الأليات التي سوف يعلنها الوزير خلال الأيام القادمة، والبدء في تنفيذها بشكل فوري.

فيما استعدت بعض المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد عبر إنشاء جروبات خاصة بأولياء الأمور في كل فصل، وأيضا طلاب المراحل المتقدمة، للتواصل عليها بشكل مستمر، خاصة في أيام الإجازات التي قد تصل إلى 4 أيام لطلاب المراحل الثانوية، لإبلاغ الطلاب بواجباتهم المدرسية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي قام خلاله بعض المعلمين بعمل جروبات خاصة على "واتس آب" مع طلابهم، ليكونوا على تواصل دائم معهم أثناء اليوم الدراسي وفي أيام الإجازات.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمرا ظهر أمس الثلاثاء، لتحديد ملامح العام الدراسي الجديد فيما يخص المدارس الحكومية .

وأعلن "شوقي" خلال كلمته في المؤتمر، عن إضافة كتاب (القيم واحترام الأخر "معا نبني") بداية من الصف الثالث الابتدائي، وإضافة كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية.

مشروعات إلكترونية تعكف الوزارة على تنفيذها:

كشف الوزير عن عدة مشروعات تعكف وزارة التربية والتعليم على تنفيذها خلال العام الدراسي 2020/2021، وهي كالتالي:

- استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.

- إنشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

- إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج، وسيكون ذلك بديلا للكتب الخارجية.

- مشروع "كل طفل متصل" ويهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات.

- التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

- تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد.

- توفير وإنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين ستكون على أعلى مستوى وتمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة، كما سيتم مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.

تفعيل المجموعات المدرسية:

كما تحدث الوزير عن تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية، والتي على رأسها تنوع مصادر التعلم، وجاءت كالتالي:

- تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

- تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

- تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

- تكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادي مناسب.

- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

- تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك.

- تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.