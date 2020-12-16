سميرة سعيد تنعى الإعلامي والسيناريست المغربي نور الدين الصايل

نعت الفنانة المغربية سميرة سعيد، الإعلامي والسيناريست المغربي نور الدين الصايل عبر حسابها الخاص بـ«إنستجرام»، ونشرت صورة له معلقة: «فقدت البارحة صديق وأخ ورفيق رحلة من أنبل الأشخاص الذين عرفتهم طوال حياتي، كان لي سندا كبيرا في مواقف كتيرة قيمةً وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة.. رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصايل».

وحرصت كل من الفنانة منى زكي والفنانة هند صبري على نعي الإعلامي نورالدين صايل، من خلال التعليق على منشور سميرة سعيد، وقالت هند صبري في تعليقها «الله يرحمه كان قامة فنية كبيرة»، فيما علقت الفنانة منى زكي قائلة «الله يرحمه فنان كبير».

وكان رحل عن عالمنا منذ ساعات الإعلامي والسينمائي المغربي نور الدين الصايل بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توفي بمستشفى الشيخ الزايد بالعاصمة المغربية "الرباط".

ويعد نور الدين الصايل روائي وسيناريست ومنتج سينمائي تولى إدارة برامج التلفزيون المغربي منذ عام 1984 إلى 1986، وبعد ذلك عمل بقناة الأفق منذ عام 1990 وحتى 2000 كما تولى أيضا منصب مدير عام للقناة الثانية المغربية منذ عام 2000 وحتى عام 2003 و عمل بالمركز الوطني للسينما بالمغرب منذ عام 2003 ولمدة 11 عام حتى 2014.

كما كان له تجربتين مع السينما المغربية الأولى في عام 1981 حينما كتب القصة والسيناريو والحوار لفيلم "ابن السبيل" والفيلم من إخراج محمد عبد الرحمن التازي، وكانت تجربته الثانية مع نفس المخرج عام 1996 بفيلم "للا حبي" والذي كتب له القصة والسيناريو والحوار أيضا.