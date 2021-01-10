اجتماع غدا بائتلاف دعم مصر لحسم ترشيحات المناصب القيادية بمجلس النواب

كشف مصادر برلمانية، عن عقد اجتماع لأعضاء مجلس النواب المنتخبين والمعينين، غدا الاثنين، بمقر ائتلاف دعم مصر، في القاهرة، لحسم ترشيحات المناصب القيادية داخل مجلس النواب، قبل ساعات من انعقاد الجلسة الإجرائية للمجلس صباح الثلاثاء المقبل، طبقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 5 لسنة 2021 الذي دعا المجلس للانعقاد لافتتاح الدور التشريعي الثاني.

الاجتماع يضم نواب 13 حزب سياسي إلى جانب تنسيقية الشباب

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن الاجتماع الذي دعا له حزب مستقبل وطن، سيشارك فيه أعضاء قائمة من أجل مصر التي تمثل 13 حزبا سياسيا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما يشارك فيه أعضاء تلك الأحزاب التي خاضت الانتخابات على المقاعد الفردية، بجانب نواب تنسيقية الشباب والأحزاب المنتخبين والمعينين.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر طرح الترشيحات التي سيتم التصويت عليها في الجلسة الإجرائية حول أسماء رئيس المجلس الجديد، إلى جانب منصب الوكيلين، فضلا عن مناقشة أسماء رؤساء اللجان البرلمانية الجدد ووكلائهم، وبحث خطوة تشكيل ائتلاف برلماني جديد على غرار ائتلاف دعم مصر في برلمان 2015، في ضوء عدم رغبة حزب مستقبل وطن الاستئثار بالأغلبية البرلمانية منفردا في المجلس الجديد.

3 أسماء مطروحة لرئاسة المجلس الجديد

وأوضحت المصادر، أن هناك ثلاث أسماء مطروحة لتولي رئاسة المجلس الجديد، وهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في حكومة رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب.

وأشارت المصادر إلى أن هناك نية لأن تكون هيئة مكتب المجلس الجديد مغايرة تماما لأسماء برلمان 2015، وأنه من المرجح أن تتولى امراة منصب وكيل مجلس النواب على غرار مجلس الشيوخ.

وسيشهد تشكيل لجان المجلس الجديد تغييرا بنسبة لا تقل عن 70% عما كان عليه شكل المجلس في 2015، خاصة مع خروج 409 عضوا من المجلس الماضي من تشكيلة المجلس الجديد.