فقيه دستوري: قانون المحليات أهم تحدّ يواجه مجلس النواب الجديد

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن المسار الديمقراطي في مصر يسير بخطى سليمة وناجحة، إذ جرى إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية، وأصبح لدى مصر للمرة الأولى حزب حائز على أكثر من نصف مقاعد البرلمان، بالإضافة إلى تمثيل للمرأة المصرية في مجلسي النواب والشيوخ بنسبة لا تقل عن 25%، ولأول مرة في تاريخ مصر أصبح لديها أكثر من 27% من عدد المقاعد للسيدات وهو نجاح للدولة المصرية، ويجعل نظرة العالم تجاه مصر ممتازة إذ يحدث تمكين للشباب والمرأة المصرية والفئات الاجتماعية التي هُمشت قبل عام 2011 وهو ما سينعكس إيجابيًا على التشريعات.

تمثيل الشباب يعبر عن وجود مصر على طريق الديموقراطية

وأضاف المغازي في مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "تمثيل الشباب المصري في البرلمان رائع للغاية، وهذه الخريطة تقول إننا وضعنا قدما في المكان الصحيح على طريق الديمقراطية وهو ما سينعكس على الأجندة التشريعية، وأعتقد أن الشباب سيساهم بصورة كبيرة جدًا في وجود أجندة تشريعية محترمة، ومن أهمها قانون الإدارة المحلية".

وتابع أن التحالفات التي تمت كانت انتخابية وليست سياسية وهي مقبولة للغاية نتيجة التحول الديموقراطي الذي تشهده البلاد، لافتًا إلى أن التحالفات السياسية قد يشهدها البرلمان بين مجموعة من الأحزاب صاحبة الأهداف المشتركة من أجل تمرير بعض التشريعات.

وحول أهم التحديات التي تواجه مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، قال: "أول شيء هو قانون الإدارة المحلية، إذ واجهت المحافظات المختلفة إشكاليات كثيرة، وكان لا بد أن يكون هناك مجالس محلية تساعد المحافظات والأجهزة التنفيذية للدولة، وكل ذلك من أجل الاستعداد للانتخابات المحلية بداية العام القادم، ولدينا أيضًا قانون الأحوال الشخصية والتعديلات التي تتم عليه".