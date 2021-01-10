الخشت يعين قائما بأعمال مدير مسشتفيات جامعة القاهرة

كشفت مصادر بجامعة القاهرة لـ«الوطن» عن أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أسند مهام أعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة الدكتور حسام صلاح أحمد مراد أستاذ الأمراض العصبية، خلفا للدكتور أحمد طه، الذي تم توجيه الشكر له لنهاية مدته القانونية.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار تعيين قائم بالأعمال يأتي لحين الاستقرار على مدير جديد للمستشفيات الجامعية، حيث يأتى رحيل طه بعد نهاية مدته القانونية للتعيين.