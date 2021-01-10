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الخشت يعين قائما بأعمال مدير مسشتفيات جامعة القاهرة

كتب:

أحمد أبوضيف
10:21 م | الأحد 10 يناير 2021
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كشفت مصادر بجامعة القاهرة لـ«الوطن» عن أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أسند مهام أعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة الدكتور حسام صلاح أحمد مراد أستاذ الأمراض العصبية، خلفا للدكتور أحمد طه، الذي تم توجيه الشكر له لنهاية مدته القانونية.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار تعيين قائم بالأعمال  يأتي لحين الاستقرار على مدير جديد للمستشفيات الجامعية، حيث يأتى رحيل طه بعد نهاية مدته القانونية للتعيين.

 

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