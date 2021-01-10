المحامون يتجاهلون كورونا في جلسة حلف اليمين.. والنقابة: سوء تصرف «صور»

اشتكى عدد كبير من المحامين الجدد، من سوء تنظيم حفل حلف اليمين، وتسلم كارنيه النقابة، اليوم، مؤكدين أنه شهد تكدس عدد كبير من المحامين دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ضد فيروس كورونا.

وتداول المحامين الجدد عدداً من الصور التي تظهر تكدسهم في مكان واحد، دون الحفاظ على مسافات التباعد فيما بينهم، خلال الجلسة.

النقابة: سوء تصرف منهم وليس سوء تنظيم منا

وبثت صفحة النقابة الجلسة، التي ترأسها نقيب المحامين رجائي عطية، وأمين عام النقابة حسين الجمال، وأعضاء المجلس محب مكاوي ومحمد الكسار وفاطمة الزهراء، وعلق المحامون خلال البث، قائلين: «دي مكنتش جلسه دا كان عذاب كم استهتار بصحتنا وتعبنا، بجد أسلوب غير آدمي»، و«ليه التعمد فى تعذيب الناس عند استلام الكارنيه سوء تنظيم وسوء معامله وازدحام بطريقة غير معقولة حرام اللى بيحصل ده والله».

وردت فاطمة الزهراء عضو مجلس نقابة المحامين، على ما أثير قائلة: «المشكلة ليست سوء تنظيم من النقابة ولكن في إن المحامين ليس لديهم استعداد أن يكونوا منظمين، فوجئنا بتزاحمهم وتكدسهم عند حلف اليمين واستلام الكارنيهات دون الحرص على أنفسهم».

وأضافت الزهراء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اخترنا نادي 6 أكتوبر علي أن يكون مكانا مفتوحا والا يحدث تكدس فيما بينهم، إلا ان السلوك غير المسئول وعدم الحرص ظهر منهم خلال الجلسة»، متابعة: «وفرنا أكبر عدد من الموظفين لتنظيم اليوم، إلا أن المحامين لم يلتزموا بالمسافات».

وتابعت: «الأستاذ محب مكاوي حدثهم في الميكرفون أكثر من مرة أن يلتزم المحامين في جانب والمحاميات في جانب آخر، إلا أنهم لم يلتزموا أيضا، فهذا ليس سوء تنطيم منا».

وأشارت عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن الجلسات القادمة المحددة لن يتم إلغاؤها او تأجيلها، لكن سيتم عقدها في مقر اتحاد العمال لضمان تنظيم اكثر وان يستطيع كل محام ان يلزم مكانه".